Piano di Sorrento. Lunedì nero , caos lavori e anche black out elettrico sul Corso Italia. I lavori sul Corso Italia, i danni questa notte alla tubazione del gas con evacuazione da due palazzi temporaneamente, da un’ora anche il black out sul Corso Italia fra Piazza Cota e il Cavone ( non sappiamo altro visto che l’ Enel e Comune non ci rispondono , ndr ) , insomma un inizio settimana lavorativo da dimenticare per i carottesi.. E stasera si chiude anche Piazza Cota isola pedonale.. Vi aggiorneremo