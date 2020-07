Piano di Sorrento, l’idea di Elisabetta Surico per un’aiuola in piazza Mercato

ELIMINATA la BRUTTA AIUOLA in PIAZZA MERCATO!

Il fatto che un’aiuola sia orribile… e ricordi il sarcofago di Tutankamon… non vuol dire che sia meglio “asfalto e cemento”.

E’ assolutamente possibile, e auspicabile, ridisegnare l’aiuola a raso, di dimensioni minori, dove inserire un grosso esemplare arboreo governato ad “ombrellone” da impaginare ad arte nella piazza!!! Un vero albero, non una accozzaglia di cespugli, nè un arancio amaro gnomo o uno spelacchio “imbrusato” da qualche vivaista, ma un albero di grosse dimensioni impalcato alto da creare una comoda rotatoria, scegliendolo tra caducifoglie: un tiglio, un acero, una quercia o altro. Avremmo in tal modo frescura d’estate e luce e sole d’inverno. Piantare alberi allunga la vita.

Allora sì che potremo esclamare “più aria” e “meno smog”!

Lo spazio lo si recupera uguale… semplicemente prevedendo una “seria e banale progettazione” prima di fare le cose.