Piano di Sorrento. Le parrocchie della SS. Trinità e S. Maria di Galatea unite per le celebrazioni eucaristiche nei giorni feriali

Piano di Sorrento. Le parrocchie della SS. Trinità e di S. Maria di Galatea nei mesi di luglio ed agosto celebreranno insieme l’Eucaristia durante i giorni feriali. Le due comunità si ritroveranno dal lunedì al sabato alle ore 7.45 nella Chiesa della SS. Trinità. Celebreranno, inoltre, la Santa Messa insieme il mercoledì alle ore 19.00 nella Chiesa della SS. Trinità ed il venerdì alle 19.00 nella Chiesa di Mortora, guidati dal parroco di Trinità Padre Antonio e da quello di Mortora Don Rito.

Perché due può fare anche e soprattutto uno… Nel concetto di unione e nella speranza di una chiesa che unisce e non divide… due chiese e due parroci in un’unica liturgia feriale. Una bellissima iniziativa che aiuta a sviluppare il senso di comunità e di fede in un momento storico particolare nel quale è importante ritrovare la fratellanza e lo spirito di comunione anche tra diverse parrocchie, interagendo tra loro e creando nuovi incontri e nuove esperienze di fede.

Essere comunità pregando insieme aiuta a non sentirsi mai soli e regala un momento di fede da vivere in modo profondo. Siamo certi che questa lodevole iniziativa religiosa sarà fonte di grazia e di comunione.