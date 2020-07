Ci troviamo a Piano di Sorrento, sulla statale 163 “amalfitana” che da Meta conduce ad Amalfi. Siamo sul posto a documentare la situazione viabilità che da domani potrebbe risultare compromessa dai semafori.

I due segnali luminosi saranno installati all’altezza del Bar Lena in via Meta-Amalfi a distanza di poche decine di metri per garantire i lavori di messa in sicurezza di un lampione considerato pericoloso per l’incolumità dei passanti.

I lavori non dureranno molto, ma i guidatori diretti in costa d’Amalfi o Sorrento e Meta dovranno fare i conti con notevoli rallentamenti.