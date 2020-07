Piano di Sorrento. Lavori in città e polemiche, il sindaco Vincenzo Iaccarino: “Cari Concittadini, sopportiamo tutti qualche disagio per l’interesse generale di Piano”

Riportiamo l’intervento del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino a seguito delle polemiche per i lavori che stanno interessando la città.

Voglio ritornare sull’argomento dei LAvori Pubblici che si stanno svolgendo nel paese per fare alcune puntualizzazioni alla luce delle solite, strumentali polemiche suscitate ad arte e a dispetto del grande lavoro che stiamo facendo per Piano di Sorrento dove probabilmente si era persa l’abitudine di vedere un cantiere a lavoro.

I lavori di riqualificazione e manutenzione delle strade e marciapiedi della nostra Città interessano numerose strade sull’intero territorio comunale, partendo dal centro cittadino fino alle zone più periferiche. Gli sforzi avviati già da tempo dall’Amministrazione per consegnare a cittadini, turisti ed operatori economici del territorio una città sicura, ordinata, curata e dall’aspetto gradevole trovano concretezza nell’esecuzione di una serie di lavori che non si limitano al solo rifacimento della pavimentazione stradale.

Complessivamente i lavori riguardano le seguenti arterie cittadine, per una lunghezza totale oggetto di intervento di oltre 10 km: Corso Italia, via dei Platani, via Bagnulo, via della Stazione, via Casa Rosa, via Cavone, via G. Maresca, via Bosco, via dei Pini, via Mortora-San Liborio, via Cavottole, via Formiello, via Petrulo, via delle Acacie, via Legittimo. L’Amministrazione comunale, che ha voluto fortemente l’avvio dei lavori in tempi rapidi, ha colto l’opportunità di tale intervento per apportare un generale miglioramento alla qualità urbana della città di Piano di Sorrento, di fatto riqualificando e risolvendo tutte le criticità riscontrate sulla parte del territorio interessata dall’intervento.

Al fine di assicurare una maggior durata nel tempo della nuova pavimentazione stradale è previsto l’adeguamento ed il completamento delle reti dei sottoservizi: rete distribuzione energia elettrica, pubblica illuminazione, banda larga, ecc…

L’intervento permetterà di ottenere un notevole miglioramento in termini di sicurezza stradale, attraverso l’installazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, attraversamenti pedonali rialzati ad alta visibilità dotati di sensori automatici che rilevano la presenza di pedoni, impianti semaforici di nuova concezione, display per aggiornamento condizioni traffico. La sicurezza stradale sarà poi incrementata con la realizzazione di nuovi marciapiedi in sostituzione dei percorsi pedonali esistenti su Corso Italia, via G. Maresca, via Cavone e via Bagnulo. Ulteriore obiettivo sarà dato dalla riqualificazione della zona di via Petrulo con il recupero ed estensione della pavimentazione di pregio esistente.

A completare l’intervento sono previsti l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano ed il recupero di quelli esistenti, l’implementazione della rete di videosorveglianza comunale con installazione di nuove telecamere, la predisposizione della rete Wi-Fi pubblica su Corso Italia.

Infine, il progetto prevede una serie di interventi volti ad adeguare le strutture infrastrutture pedonali esistenti all’uso da parte dei diversamente abili con nuove rampe adeguate alle normative e percorsi dedicati agli ipovedenti.

Un progetto ambizioso i cui lavori saranno completati in breve tempo e porterà la città di Piano di Sorrento ad elevare ulteriormente la qualità della viabilità veicolare e pedonale assicurando maggiore sicurezza e vivibilità.