Piano di Sorrento. Giovedì 2 luglio si festeggia la Madonna delle Grazie ed il popolo della Marina di Cassano rende onore alla sua Madonnina, custodita gelosamente e con amore nella Cappellina del borgo marinaro. Quest’anno i festeggiamenti non saranno quelli a cui eravamo abituati gli altri anni, con la tradizionale processione che vedeva la statua della Madonna salire dalla Marina la mattina presto della domenica successiva al 2 luglio per percorrere le strade di Piano, attesa con devozione dai carottesi. La sosta d’obbligo in Piazza Cota per un momento di preghiera collettiva per poi raggiungere la Basilica di San Michele Arcangelo dove si sarebbe celebrata la Santa Messa con la partecipazione di tantissimi fedeli. Alla fine della celebrazione liturgica la Madonna veniva riportata a Marina di Cassano per la consueta processione a mare per benedire tutta la penisola sorrentina, da Meta alla punta di Sorrento. Ma in questo luglio 2020 l’emergenza Coronavirus e le necessarie misure di sicurezza che prevedono il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti porteranno a vivere i festeggiamenti in maniera più raccolta ma con la stessa fede di sempre. E la Basilica di San Michele Arcangelo accoglierà come sempre la Madonna delle Grazie per permettere ai fedeli di poterla “salutare” ugualmente.

I festeggiamenti religiosi dureranno quattro giorni, dal 2 al 5 luglio.

Giovedì 2 luglio – Basilica di San Michele Arcangelo

ore 8.00 – Celebrazione Eucaristica con la presenza delle Autorità

ore 20.00 – Celebrazione Eucaristica