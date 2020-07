Piano di Sorrento, ing. Elefante sulla vicenda Housing Sociale Sant’Agnello: “Ancora non ho visto contestazioni tecniche”

Abbiamo ascoltato l’ingegner Antonio Elefante, incontrato a Piano di Sorrento, per chiedergli cosa ne pensasse della vicenda Housing Sociale di Sant’Agnello, che lo vede in qualche modo protagonista.

“Attendo ancora le contestazioni tecniche – ha dichiarato Elefante – Le motivazioni tecniche supportate da analisi alla base di tutta questa procedura giudiziaria. Ancora non so nulla. E’ stata fatta in poche ore una relazione alla base del sequestro e per un errore formale, le mie controdeduzioni non sono state depositate. Ancora non ho ricevuto una contestazione tecnica, quindi, una volta che l’avrò ricevuta potrò commentarla e cercare confronto nelle sedi opportune”.

Ricordiamo che dopo la sentenza che difatti ha bloccato il dissequestro, la Magistratura è stata chiara con le famiglie: “Metteteci una pietra sopra, bisogna andare in causa”. Sembra che la linea che si stia seguendo sia quella di arrivare alla dichiarazione di abusività dell’opera, poi ci sarà un consiglio comunale in futuro con cui si stabilirà che quelle case saranno utilizzate come case popolari. Nel frattempo, però, gli assegnatari rimarranno senza abitazione: questi possono solo chiedere la restituzione di quanto dato; una procedura che potrebbe durare anni e che prevede anche l’acquisizione da parte del Comune delle abitazioni, come detto, come case popolari.