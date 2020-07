Piano di Sorrento. Villa Fondi ed il suo panorama oggi sono tutti per il piccolo Marco Donnarumma che, grazie alla presenza di fotografi e videoreporter, sta realizzando il video di preparazione per la sua Prima Comunione. Con lui ci sono il papà Catello, la mamma Annamaria e le sorelle Simona ed Ilenia. Il piccolo Marco ci ha conquistati con la sua dolcezza ed i suoi riccioli d’oro. E’ un bambino speciale e, nonostante la disabilità che non gli permette di camminare, riesce a far breccia nel cuore di tutti con il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Al piccolo Marco auguriamo di cuore tanta felicità e lo ringraziamo per aver condiviso con noi un momento così bello manifestando il desiderio di averci con lui anche il giorno della Prima Comunione. E noi faremo di tutto per esserci. Auguri piccolo Marco da tutta la redazione di Positanonews.