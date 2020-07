Piano di Sorrento ha un nuovo medico: Luca Cappiello si laurea col massimo dei voti

Il conseguimento di una laurea è un obiettivo davvero raro che solo i più meritevoli riescono a raggiungere. E’ proprio questo il caso di Luca Cappiello, cittadino di Piano di Sorrento e nostro lettore, trasferitosi a Catanzaro per laurearsi in Medicina.

Luca, appassionato di nuoto in mare e vasca, ha conseguito la laurea con il massimo dei voti e nei tempi minimi, ed ora è pronto a conquistare successi non solo tra le corsie natatorie, quanto in quelle dell’ospedale.

La redazione di Positanonews e il suo direttore formulano a Luigi i più sinceri auguri per un futuro radioso. Ad Maiora!