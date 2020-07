Piano di Sorrento. Gianni Iaccarino ricorda Gabriele Pollio, scomparso oggi: “Ci ha lasciato un altro pezzo di storia del nostro paese”

Piano di Sorrento. Gianni Iaccarino ha voluto ricordare con affetto l’amico Gabriele Pollio, scomparso nella giornata di oggi. Ecco le toccanti parole di Gianni: «E’ proprio un annus horribilis, un’altra persona cara ci ha lasciato, un altro pezzo di storia del nostro paese. Ho avuto modo di conoscere Gabriele Pollio in una situazione particolare, quando fu eletto consigliere comunale nella lista civica che sconfisse la nostra lista della Democrazia Cristiana “Insieme per Piano”. Al di là delle apparenti differenze politiche e di schieramento, Gabriele è stato sempre un uomo mite. Un artista, perché non molti sanno che oltre ad essere stato Capitano marittimo è stato anche un famosissimo ed esperto antiquario. Ma era anche un bravo cantante, un bravissimo tenore, conosciuto poco perché è sempre stato una persona mite, molto dolce. E ricordo con piacere le grandi chiacchierate che abbiamo fatto nel suo laboratorio tra pezzi di antichità ed opere d’arte. Oggi va via un pezzo importante di Piano, della sua storia. Rattrista perché da poco è andato via il fratello. Entrambi non erano sposati e ovviamente la malinconia credo che abbia prevalso sulla voglia di vivere ed il Signore lo ha chiamato a sé. Mi piace ricordarlo come una persona buona e sempre disponibile per tutti. Mi stringo alla famiglia con tanto affetto. Stasera siamo tutti quanti un po’ più poveri».