Piano di Sorrento. Per i carottesi la prima domenica di luglio coincide con la processione della Madonna delle Grazie di Marina di Cassano. La tradizione vuole che la statua della Madonna alle prime luci dell’alba venga accompagnata in processione dal borgo marinaro fino a percorrere le strade della città per poi raggiungere Piazza Cota per il consueto momento di preghiera prima di raggiungere la Basilica di San Michele Arcangelo per la celebrazione della Santa Messa.

In tanti per le strade e dai balconi iniziano la domenica di luglio aspettando il passaggio della Madonna, attendendo la sua materna benedizione ed accogliendola esponendo ai terrazzi ed alle finestre le più belle coperte ricamate e lanciando petali di fiori al suo passaggio.

Un rito che fa parte delle nostre tradizioni, che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni e bisnonni. Un legame che ci fa sentire comunità e che ci lega al nostro passato, ai valori più belli del nostro essere carottesi.

Quest’anno l’emergenza Coronavirus non ha reso possibile vivere un momento così bello e la processione per le strade cittadine non ci sarà. Ma sicuramente, come già è avvenuto per le processioni della Settimana Santa, noi sappiamo che la statua della Madonna percorrerà anche se virtualmente ed attraverso gli occhi della nostra fede, le strade di Piano. Passerà sotto le nostre case impartendo la sua benedizione.

A tal proposito è molto bello il post pubblicato dalla pagina dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento, accompagnato da un video che vi invitiamo a guardare ed ascoltare con attenzione. Ecco le parole del Priore Michele Gargiulo:

“L’Album dei Ricordi – La Prima Domenica di Luglio

Potrei descrivere, chiudendo gli occhi, le sensazioni che raccontano l’unicità della prima domenica di Luglio: la Domenica della Processione della Madonna delle Grazie, la Madonna della Marina di Cassano! La sveglia alle prime ore del Giorno, l’appuntamento a Piazza Cota, l’allestimento dell’Altare (così viene “consacrato” dai Carottesi), l’arrivo di Gigino il fioraio, la colazione offerta dalla Casa del Dolce. Così intravedo Salvatore “Il Pellicano” intento a mettere a punto l’amplificazione, Salvatore Astarita salire fino al punto più alto dell’impalcatura aiutato da Roberto “il Magliaro”; da Casa Rosa si vedono arrivare Giovanni Cioffi e Franco “BLABLA” con il rifornimento di caffè ancora fumante. Defilati gli instancabili fratelli Vittorio e Aniello d’Esposito sono dediti a cose molto più delicate: Vittorio a stringere le ultime legature, Aniello a intrecciare batterie di fuochi pirotecnici. Su tutti e tutto la regia del Comandante Pietroantonio Iaccarino e Antonio Irolla ad immortalare ogni attimo di quella Domenica sempre uguale e proprio per questo sempre diversa.

Aprendo gli occhi, dopo aver aperto l’Album dei ricordi del cuore, la certezza che nessuna Pandemia può toglierci tutto questo! Domenica 5 Luglio, dalla mattina presto, esponiamo ai balconi e alle finestre le coperte più belle, come ad aspettare il passaggio della Processione”.