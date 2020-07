Piano di Sorrento. Chiusura Piazza Cota

Piano di Sorrento . In ottemperanza all’ordinanza comunale , piazza Cota, è stata resa isola pedonale precludendo la sosta , e il transito ai veicoli ( in una determinata fascia oraria) . È stata posta una transenna, con annesso divieto di transito, al termine di via dei Tigli, al fine di impedirne l’accesso , per i veicoli, alla piazza ; senza che però vi fossero indicate maggiori informazioni. Non tutti i cittadini, soprattutto i non residenti a Piano, sono edotti della nuova regolamentazione.