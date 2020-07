Piano di Sorrento. Caos uffici , per un’unica bolletta smarrita nel post Covid Iberdrola lascia uffici in tilt per abbassamento tensione corrente elettrica, è normale?

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Caos uffici , per un’unica bolletta smarrita nel post Covid Iberdrola lascia uffici in tilt per abbassamento tensione corrente elettrica, è normale? Un’unica bolletta di poco più di 100 euro non pagata, un avviso arrivato per posta, non visto, fra covid e post covid sono mesi di caos, poi l’abbassamento della corrente elettrica da due giorni che non fa lavorare e gli uffici chiamano e scoprono che c’era una bolletta non pagata.

Tutti avvisi cartacei, non si è pensato a mandare mail o messaggi per telefono? In questo caos ci mancava solo questo. Pagata ieri mattina, solleciti e contro solleciti, mail e telefonate, ma la corrente elettrica ancora non arriva, è normale secondo voi? La domanda la abbiamo girata anche ad Iberdrola, senza risposta.