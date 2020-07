Piano di Sorrento. Caos nella notte per i lavori, evacuata casa per rottura condotte gas. Notte da incubo per i carottesi in piazza Cota a causa di una rottura dei tubi del gas durante i lavori per il Corso Italia. Oltre ai disagi per la circolazione di lavori fatti in piena estate quando c’è traffico e si potrebbe lavorare anche questo come segnalano i residenti a Positanonews