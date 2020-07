Piano di Sorrento, assurdo a via Pontecorvo: spunta una vasca da bagno – FOTO

Sta raggiungendo livelli inimmaginabili l’incuria e l’inciviltà di certe persone. A via Pontecorvo, a Piano di Sorrento, è stata ritrovata un’intera vasca da bagno idromassaggio, completa di motore e pompa. Un rifiuto di questa portata, abbandonato senza vergogna e senza il minimo rispetto per l’ambiente, in spregio a tutto le leggi che prevedono ben altro. “Via Pontecorvo è diventata una vera discarica”, ha detto qualcuno…

Ricordiamo che l’articolo 192 dispone che: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. (….) chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario (…) chiunque viola i divieti di cui … è tenuto a procedere alla rimozione….. in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo».