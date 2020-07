Piano di Sorrento, a fine settembre riprenderanno le prime Comunioni: ecco quando

Una buona notizia per i bambini di Piano di Sorrento. Da settembre, infatti, si potranno celebrare le prime comunioni: la data ufficiale, infatti, è quella del 27 settembre. Una notizia positiva visto che si permetterà ai giovani di poter vivere questo importante giorno insieme alla propria famiglia in un clima sicuramente festoso. La prospettiva che si era palesata, ovvero quella di poter celebrare le comunioni in pieno inverno, è stata quindi, almeno per ora, allontanata: la possibilità di poter festeggiare comunque durante un periodo quasi estivo è sicuramente positiva.

La prima comunione, come sappiamo, è nella religione cattolica, è momento importante in cui i più giovani, ma eventualmente anche persone in età più matura, si accostano per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. Questa viene solitamente preceduta da un itinerario di catechesi volto a portare la persona alla consapevolezza del sacramento che sta per vivere.