Piacenza. La caserma dei carabinieri trasformata in sede di associazione a delinquere, fra pestaggi, droga e soldi , sono i particolari inquietanti di una inchiesta partita dalla Guardia di Finanza che sta facendo il giro di tutti i media in Italia . Non solo droga, torture, pestaggi. Anche il sesso. E le orge. A Piacenza, dentro la caserma dello scandalo succedeva pure questo. A volte proprio nell’ufficio del comandante Marco Orlando, a capo della stazione Levante, finito ai domiciliari. A parlare dei festini sono due tra gli arrestati, l’appuntato Giuseppe Montella (la mente di tutto) e il carabiniere Salvatore Cappellano. I due commentano una serata “organizzata per un collega all’interno della caserma alla presenza di due donne”, presumibilmente escort, “con le quali erano stati consumati rapporti sessuali”.

“Lo scenario rappresentato da Montella – spiega il gip – è quello di un’orgia tenutasi addirittura all’interno dell’ufficio del comandante Orlando, dove si era creato un tale scompiglio che le pratiche erano state sparpagliate a terra”. Questo e altro nella caserma di via Caccialupo, in pieno centro a Piacenza, trasformata nella sede di un’associazione a delinquere che dettava legge sullo spaccio in città con pestaggi brutali, arresti illegali, torture, minacce ed estorsioni. La caserma è stata sequestrata dopo un’indagine durata 6 mesi e che ha spedito in galera 5 carabinieri (più il comandante della stazione, Orlando, ai domiciliari), mentre altri quattro sono indagati. Tra questi, il comandante della Compagnia Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri.

Il sesso, dicevamo. Festini a base di droga, alcol, escort e transessuali. I party prendono forma durante il lockdown nella villa con piscina intestata a Montella, finito in manette insieme agli appuntati Salvatore Cappellano, Angelo Esposito, Giacomo Falanga e Daniele Spagnolo. Scrive il gip nell’ordinanza: “I carabinieri organizzavano festini a base di stupefacente ai quali partecipavano prostitute e un trans”.

La droga. Per avere il controllo sulla città, i carabinieri arrestati erano pronti a tutto. Alla violenza, prima di ogni altra cosa. In un’intercettazione, Montella racconta al figlio undicenne: “Ieri mi sono fatto male… ho preso un piccolo strappo… perché ho rincorso un negro”. E il bambino: “L’hai preso poi? Gliele avete date? Chi eravate? Chi l’ha picchiato?”. “Eh, un po’ tutti”, è la risposta dell’appuntato che, come per vantarsi, precisa che anche i suoi colleghi avevano picchiato lo straniero.

Violenza e ancora violenza. Nel corso di un altro arresto, Montella dice: “Quando ho visto quel sangue per terra ho detto: lo abbiamo ucciso…è senza denti”.

Per procurarsi la droga, i carabinieri della Levante sfruttavano le soffiate di alcuni spacciatori. Le vittime venivano così portate in caserma e torturate per ore, fino a quando non ‘confessavano’ dove fosse nascosta la droga. Alla fine di un pestaggio, Montella ordina di ripulire. L’intercettazione è chiara: “Ragazzi, prendete lo scottex che abbiamo nella palestra così si pulisce!”. Poi, riferendosi alla vittima: “Sì, prendilo pure e portalo qua, si deve almeno pulire”.

Non basta. In un’altra occasione a essere torturato è un egiziano a cui viene chiesto l’indirizzo della propria abitazione in modo tale da poter mettere le mani sullo stupefacente. Gli esecutori del pestaggio sono Montella e Cappellano. Dagli audio si sentono i colpi: botte, calci, le suppliche della vittima. Lui piange e i carabinieri ridono. Cappellano: “Ci stai facendo perdere troppo tempo…non abbiamo più tempo da perdere…menti di nuovo…oggi non torni a casa tua…ci devi dire dove l’hai messa…non ti permettere neanche..più di fotterci… tu sei morto!”. Che la droga rendesse tanto, lo si evince da un’altra intercettazione. Stavolta a parlare sono Montella e Daniele Giardino, uno degli intermediari: “Io prendo botte da 45.000 euro di droga alla volta e il mio guadagno finale è di 10mila euro”. Anche Montella lascia poi intendere i suoi guadagni: “Ogni tanto gli faccio vendere (riferendosi al pusher, ndr) 10 grammi di erba…li vende a 120 euro…a me dà 100…a me sono 100 euro di guadagni puliti…”. Sesso, soldi e sangue. Con la convinzione di non essere mai presi. Peppe Montella ne era convinto. Fino a dire, spavaldo, alla sua compagna: “Non mi fermeranno mai, sono un carabiniere”.