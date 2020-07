Penisola sorrentina, Rosario Lotito candidato alla Regione per il M5S, l’endorsement di Salvatore Mare.

Sorrento – Alle elezioni regionali del 20/21 settembre prossimo, l’intero territorio della penisola sorrentina sarà rappresentato anche da Rosario Lotito del M5S. Storico attivista con il “Penisola Sorrentina MeetUp amici di Beppe Grillo”, Lotito è stato Candidato Sindaco a Sorrento durante le elezioni del 2015. A seguito delle quali, in un contesto sistematicamente inquadrato, soltanto per un soffio non riuscì nell’impresa di diventare consigliere comunale. Sebbene all’esterno del Palazzo, Lotito tuttavia , in questi anni,si è battuto contro le ingiustizie sociali e a favore dei più deboli ed in particolar modo a fianco dei lavoratori stagionali del turismo. Inquinamento, traffico, dissesto idrogeologico, verde pubblico,abusivismo, perennemente lo si è trovato in prima linea a combattere e nel sollecitare una serie di interrogazioni parlamentari a favore della tutela del territorio sorrentino (sempre più massacrato da speculatori senza scrupoli) e per una idea diversa di intendere le sue preziose risorse. Considerevole il suo contributo nel premere Parlamentari e Consiglieri regionali del M5S circa l’anomala situazione del Conservatorio Santa Maria delle Grazie nonchè la grave situazione venutasi a creare con l’inizio dei lavori e la successiva trasformazione del Vallone dei Mulini.Un apporto determinante grazie al quale le Associazioni ambientaliste (WWF e VAS) hanno ottenuto il sequestro del cantiere. Preparazione, disponibilità, garbo ed educazione, nonché onestà e come da tradizione di famiglia, una perenne ed assidua fede nelle Regole e nelle Istituzioni, sono le peculiarità di Rosario Lotito grazie alle quali, nel nome dell’intera Penisola sorrentina, saprà farsi rispettare anche a livello regionale.

In attesa dell’evento elettorale , che vedrà Rosario Lotito competere nella disputa per il seggio nel Consiglio Comunale, raccogliamo anche quello che senz’altro rappresenta un vero e proprio “endorsement” dell’amico e guerriero, Salvatore Mare consigliere per il M5S a Piano di Sorrento. (salvatorecaccaviello)

“La penisola sorrentina ha finalmente un’occasione, quella di inserire in consiglio regionale uno di noi, un’attivista abituato a metterci la faccia, sempre ed unicamente nell’interesse della collettività.

Si riuscirà nell’impresa, che inutile nasconderlo appare ardua, solo se tutti i cittadini dei comuni sorrentini si mostreranno compatti nel votare colui che non solo è uno dei miei più cari amici, ma uno di quelli che maggiormente ha spinto il gruppo, ed anche il sottoscritto, a mettersi in gioco per attuare quella che appariva come una rivoluzione: cittadini nelle istituzioni.

Non avrò dubbi e remore nel supportare Rosario Lotito in quella che non è solo la sua campagna elettorale, ma quella di tutti i cittadini liberi da giochi politici, che desiderano una penisola sorrentina con un ruolo di rilievo nello scacchiere politico regionale (e ci si augura in un prossimo futuro, anche nazionale). – Salvatore Mare (M5S)” – 14 luglio 2020