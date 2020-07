Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, scuole: 155mila euro per adeguamenti anti-Covid

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha messo a disposzione 330 milioni di euro, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e le aule, a seguito dell’emergenza sanitara per il Covid-19.

Tra Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, sono stati finanziati sei interventi, per un totale complessivo di 155mila euro: nella Terra delle Sirene, il finanziamento più importante riguarda il comune di Vico Equense, che ottiene 110 mila euro. A Capri invece raccoglierà 15mila euro per gli adeguamenti.

Riguardo alle risorse messe a disposizione per il comuni della Costa d’Amalfi, Positano si aggiudica 15mila euro, mentre Minori e Cetara accedono a 6 mila euro e infine, nel comune di Conca dei Marini, ci saranno interventi anti-Covid con un finanziamento da 3mila euro.

Ricordiamo in Campania sono stati messi a disposizione 31 milioni 139 mila euro, risorse specifiche a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore di tutti gli Enti locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale.

In Italia, gli enti hanno fatto domanda per un totale di oltre 326 milioni di euro, pari a oltre il 98% delle risorse disponibili. Sono in tutto 5.664 gli Enti che hanno richiesto i finanziamenti, oltre l’84% del totale. Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare gli interventi da subito e in tempo per settembre.

La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature, 1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467, per un totale di risorse messe a disposizione di 326.319.000,00 euro.