Penisola sorrentina. Auguri di buon compleanno a Gianni Aversano, un giullare semisecolare

Gianni Aversano compie oggi 50 anni. Originario di Succivo, solo da pochi anni si è trasferito dalle nostri parti in penisola sorrentina. Laureato in storia e filososfia e diplomato al magistrale, oggi Gianni è un diligente e raro insegnante di scuola materna. Le passioni di Gianni sono sempre state la musica ed il teatro popolare che con grande abilità tecnica e scenica è sempre riuscito ad intrecciare magistralmente. Dotato di bella voce e di memoria elefantina, ottimo chitarrista e suonatore di tammorra, Gianni riesce sempre a sprigionare il meglio di sé nelle pièce teatrali-musicali. Nelle ultime due estati ci ha spesso deliziati con serate simpatiche e leggere accompagnato dall’ottimo chitarrista Paolo Propoli. Ama definirsi un giullare poiché del “mettere di buon umore” il pubblico ne ha fatto quasi una missione di vita. La qualità più spontanea di Aversano è quella del coinvolgimento del pubblico nelle sue esibizioni. Non si può non volergli bene. Gli auguriamo un altro mezzo secolo di vita, è arrivato solo al giro di boa.