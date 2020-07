Pedaggio per la spiaggia di Vietri sul Mare, è guerra da Cava de’ Tirreni

La questione del “pedaggio” per icavesi che si recano alla spiaggia libera di Vietri Sul Mare continua ad accendere il dibattito pubblico in città. Si consuma a distanza lo scontro politico tra il sindaco uscente Vincenzo Servalli e uno dei candidati alla fascia tricolore, nonché ex assessore, Enrico Bastolla . Nei giorni scorsi Bastolla aveva puntato il dito contro Servalli e il patto mancato,sebbene annunciato, per l’utilizzo gratuito delle spiagge libera di Vietri Sul Mare per i cittadini di Cava de’Tirreni che quotidianamente affollano il litorale della zona Marina. In cambio, Servalli aveva offerto il supporto dei volontari della Protezione Civile di Cava. Accordo questo che,tuttavia, non è mai andato in porto dopo che il sindaco di Vietri,Giovanni De Simone , aveva dichiarato di non aver ricevuto nessuna comunicazione dal comune metelliano. Insomma, a un mese di distanza e proprio quando la questione sembrava ormai finita nel dimenticatoio, Bastolla ha riacceso i riflettori sul problema accusando Servalli di mancata coordinazione con il suo collega vietrese a discapito dei tanti cavesi che ogni giorno frequentano le spiagge di Vietri. A ventiquattrore di distanza arriva la replica del primo cittadino a margine della sua richiesta rivolta a De Simone: «Bastolla mi considera responsabile delle scelte fatte dal sindaco di Vietri sul Mare:cosa che la dice lunga sullo stato di confusione del candidato – ha commentato in tono ironico Servalli –Il sindaco De Simone ha i suoi elementi di valutazione, abbiamo con lui un rapporto di grande collaborazione su tutti i fronti: mi viene in mente l’accesso delle persone con disabilità alle spiagge durante la fase acuta dell’emergenza da Covid19o anche l’illuminazione pubblica nel tratto tra Vietri e Cava, zona Molina,dopo anni di buio in quella zona. Per quanto riguarda il “pedaggio” in spiaggia io ho fatto una sollecitazione,ho dato una disponibilità però poi a un certo punto non potevo impormi nel rispetto dell’autonomia delle scelte del sindaco De Simone che verranno sottoposte, come le nostre, al vaglio dei cittadini e dell’opinione pubblica,la quale trarrà poi le sue conclusioni ».Altra questione su cui Bastolla aveva tirato in ballo Servalli era stata, poi,quella dello stadio comunale“Simonetta Lamberti” finalmente ristrutturato conformemente ai vincoli richiesti dalla Lega Pro per permettere alla Cavese di giocare in casa il prossimo campionato. «Sulla questione stadio – ha chiosato Servalli– Bastolla non riflette sul fatto che sì,è vero che abbiamo ritardato nella ultimazione dei cantieri per il completamento di questo lavoro storico (oggi abbiamo un nuovo“Simonetta Lamberti”), ma ciò è dovuto al fatto che siamo stati fermi per quasi tre mesi con le imprese per via del covid. Le sue sono, quindi, affermazioni ridicole e prive di fondamento ».