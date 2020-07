Paura a Ravello, auto si ribalta sulla strada provinciale

FOTO DI REPERTORIO

Terrore sulla statale SP1 a Ravello, la strada che collega Ravello al Valico di Chiunzi. Una donna ha probabilmente perso il controllo della sua vettura, fino a ribaltarsi distruggendo completamente l’Audi A3.

Fortunatamente si è trattato solo di un enorme spavento per i passanti e per la donna che in via precauzionale sarà comunque sottoposta ai dovuti controlli sanitari.

Celere intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordineche hanno gestito al meglio la viabilità.