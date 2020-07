Passaggio della Cometa C/2020 F3 Neowise sul Valico di Chiunzi a Tramonti sulla Costa d’ Amalfi

Buongiorno, sono un appassionato di fotografia e astronomia, vi invio le foto che ho fatto ieri sera alle ore 21:30 in località Valico di Chiunzi presso Tramonti (SA) del passaggio della Cometa C/2020 F3 “Neowise”.

Anche se non visibile ad occhio nudo a causa del troppo inquinamento luminoso delle luci del golfo di Napoli, sono riuscito con la mia reflex nikon d5600 e ottica fissa Sigma 50mm a fare qualche scatto. Sarei molto onorato se publicasse le mie foto. In attesa di un Vostro riscontro,

cordiali saluti Simeone Pendolo