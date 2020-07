Pasqualina D’Anna , sulla bimba morta in piscina si pensa a una congestione dopo il gelato, giocava a far la morta in acqua . Una tragedia che ha scosso tutti in provincia di Napoli e in Campania, una tragedia al di sotto del Vesuvio, dove vi sono tanti parchi sicuri .

Pasqualina D’Anna aveva undici anni, stava giocando come fanno tutti i bambini della sua età, con altri amichetti in piscina «Giocavano alla morte nell’acqua – la testimonianza di una zia – ma Lina non si riprendeva più. I bambini hanno chiamato il bagnino. Non c’è stato nulla da fare. Siamo distrutti» Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata la bambina stava giocando nella piscina più piccola dell’Hotel Punta Quattro Venti, un tradizionale punto di riferimento per il divertimento ed il relax nell’area vesuviana, quando, per motivi non ancora accertati, è annegata. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118, che ha provato a rianimarla, ma inutilmente.

Alessandro D’Anna, di 37 anni, è il padre della bambina. Non era presente sul posto al momento della tragedia. L’uomo è un pregiudicato ed è ritenuto legato al clan Ascione-Papale. La madre è la nipote del boss Antonio Papale, ucciso nel 2007 ad Ercolano. I Carabinieri della tenenza di Ercolano e della Compagnia di Torre Annunziata stanno indagando sulla vicenda. Il pm della Procura ha disposto il sequestro della salma.

Un grande dolore per cui facciamo le nostre condoglianze alla famiglia.