Pappagallo in pericolo sui tetti di Positano: l’appello per salvare il pennuto

Positano. L’allarme giunge dal gruppo Facebook di Problematiche Positano, dove Chiara Marrone lancia un appello per salvare il pappagallo in foto.

Questo pappagallino è scappato via da qualche gabbia raggiungendo le tegole del balcone – scrive Chiara – , ma non riesce a rientrare credo perché ci sono dei gabbiani in agguato che hanno cercato di afferrarlo già un paio di volte! PICCOLO!

Un esemplare senza dubbio spettacolare ed affascinante, ma che senza le dovute cure rischia seriamente la vita. Chiunque sia in grado di reperire informazioni è pregato di contattare chi di dovere per garantire la sopravvivenza del nostro piccolo amico.