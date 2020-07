Leonardo Lugli, schiacciatore della Folgore Massa, è stato riconfermato anche per la prossima stagione. Le parole della società: “Non è un colpo di mercato, ma una riconferma che ha quasi lo stesso valore assoluto. Nonostante una concorrenza spietata e tante offerte prontamente rispedite al mittente, resta con noi l’uomo in grado di salire in cielo per impattare i palloni più caldi e scaricarli giù con potenza inaudita. In posto 2 un bombardiere sontuoso: “SUPERFLY”Leonard”.