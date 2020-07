PALLAVOLO. New entry per il Progetto Giovani: Afragola Volley ASD entra a far parte del consorzio

AFRAGOLA- Afragola Volley ASD dice “sì” al Progetto Giovani. È, ormai, ufficiale l’adesione della società di pallavolo di Afragola, nata nel 2017 e capeggiata da Natale Petrellese.

Il “Progetto Giovani” vanta la presenza di ben altre 8 società sportive. Un gruppo forte e solido che mira alla promozione dello sport attraverso il volto e la forza fisica dei giovani, volenterosi di mettersi in gioco.

“La scelta di aderire al progetto – spiega Petrellese – è scaturita dal fatto che l’obiettivo principale è la valorizzazione dei giovani. Sono sincero, ero proprio alla ricerca di qualcosa del genere. Inoltre, sono contento di ritrovare dirigenti di cui sono stato il loro allenatore. Dobbiamo sostenere gli atleti nel loro percorso di formazione, e penso che questo si possa fare allargando i nostri orizzonti ed avendo una visione pluriennale, con risorse e professionisti messi a disposizione proprio per lo sviluppo del talento dei/delle giovani atleti/e”.

Uno degli obiettivi del progetto è, infatti, quello di mettere in atto e concretizzare il famoso detto “l’unione fa la forza”. Diversi sono i giovani che, attraverso la sinergia di più realtà sportive, potranno confrontarsi e valorizzare le proprie capacità.

“Dobbiamo potenziare – continua – la qualità del settore giovanile della pallavolo, attraverso un programma basato sulla partecipazione e la condivisione: due principi cardine per gli/le atleti/e nella loro formazione agonistica. Sono fiero di far parte di questa iniziativa, proprio perché si basa su questi due punti fondamentali; e non solo. È nato dalla passione per la pallavolo e diffonde passione per la pallavolo. Sono convinto – conclude Petrellese – che il progetto giovani avrà molto successo”.