Pallavolo. La Folgore Massa saluta Bruno Borghetti

Bruno Borghetti va via e la Folgore Massa lo ringrazia per quanto fatto per la squadra e lo saluta: “Ogni anno il nostro stile è quello di salutare chi ha fatto parte della nostra famiglia perché ogni giocatore che veste la nostra maglia porta con sé una esperienza che ci arricchisce. È stato per noi speciale ospitare per la prima volta un giocatore brasiliano e ringraziamo per quanto fatto in maglia bianco-verde Bruno Borghetti, augurando a lui tutto il meglio per il futuro in particolar modo nel difficile momento che oggi vive il suo Paese. Un abbraccio forte a Bruno ed alla sua splendida famiglia”.