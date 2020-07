Pallavolo. La Folgore Massa riparte dalla riconferma dell’allenatore

Inizia con l’annuncio del coach la stagione 2020/21 targata Folgore Massa. Si riparte dalla fiducia incondizionata verso Nicola Esposito, che siederà sulla panchina biancoverde per l’ottava stagione consecutiva. Tanta voglia di continuare a stupire, dopo l’annata bruscamente interrotta con la Final Four Nazionale di Coppa Italia rimasta in sospeso ed i sogni promozione spenti dalla terribile pandemia.

Continua il tuo legame con la Folgore, che ormai è come casa tua. Fiducia confermata stagione dopo stagione: quali sono le tue emozioni, e ti senti responsabilizzato verso tutto l’ambiente biancoverde?

“Sono contentissimo di poter proseguire questo percorso, dopo la stagione scorsa che ci ha lasciato con tanto amaro in bocca per come siamo stati costretti a concluderla. Spero in primo luogo che la situazione epidemiologica migliori a livello globale. Abbiamo voglia di rimetterci in gioco ma la salute di tutti è un bene inderogabile, per cui auspico un ritorno alla vita normale di tutti giorni, che per noi equivale ovviamente a fare pallavolo”.

Dispiace che l’ultima stagione sia rimasta un’incompiuta, con la squadra che stava realizzando qualcosa di storico.

“Indubbiamente avevamo fatte cose importanti, anche se non ero per niente soddisfatto di come si erano concluse le ultime gare. Avevamo un bel traguardo da giocarci, per cui c’è rammarico ma soprattutto curiosità di sapere come sarebbe andata a finire”.

Che campionato ti aspetti? Tante incognite: diverse squadre subiranno contraccolpi, ma allo stesso tempo la concorrenza si preannuncia già agguerrita.

“Paradossalmente quest’anno il campionato sarà ancora più duro rispetto alla stagione scorsa. Molti atleti preferiscono giocare in B piuttosto che in A3, e troveremo sulla nostra strada rivali di primissimo livello. Bisognerà capire in quale girone saremo inseriti. Tutte le altre squadre campane si stanno già attrezzando e sono decisamente più forti rispetto a un anno fa”.

Quali caratteristiche hai scelto nell’organico che hai formato in accordo con il direttore sportivo?

“Sarà una squadra ricca di qualità e talento. Il primo obiettivo sarà quello di creare un bel gruppo e lavorare bene in palestra, sperando che le condizioni lo consentano. Con qualche riconferma importante e nuovi innesti di livello, cercheremo di trovare subito il giusto amalgama e mantenere gli alti standard raggiunti nelle ultime stagioni. Non partiamo con i favori del pronostico, ma è chiaro che tutti coloro che vorranno puntare in alto, dovranno fare i conti anche con noi”