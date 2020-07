Pallavolo. Folgore Massa – Lorenzo Esposito: “Per me la Folgore è come una famiglia”

Conferma importante in casa Folgore. Per la terza stagione consecutiva, in posto 4 ci sarà la spregiudicatezza ed il talento di Lorenzo Esposito. Vestire la maglia biancoverde è un’emozione indescrivibile, ed il martello classe ’99 lotterà ancora più duramente per riprendere il cammino interrotto nel bel mezzo di una cavalcata storica.

Terza stagione di fila in maglia Folgore: quant’è stato semplice difendere nuovamente questi colori?

“Son rimasto perché mi trovo davvero benissimo qui. Ormai la Folgore è per me un’autentica famiglia, e poter vestire ancora una volta la maglia biancoverde mi dà emozioni fortissime”.

Nell’ultima stagione hai avuto Ferenciac e Borghetti come compagni di reparto: quanto hai imparato da loro e quali caratteristiche hai cercato di far tue?

“Da Paul ho cercato di apprendere le tecniche d’attacco, e come avere un servizio molto più consistente. Mentre insieme a Bruno ho cercato di soffermarmi maggiormente sulla fase difensiva, soprattutto per ciò che concerne la ricezione. Dagli altri compagni di squadra ho potuto invece apprendere nuove tecniche di muro e spostamenti”.

Un campionato interrotto bruscamente: qual è il tuo ricordo più bello?

“In primis la netta vittoria sul campo di Marigliano, che ci ha spianato la strada verso la fase nazionale di Coppa Italia. Metto poi subito dopo il trionfo davanti al nostro pubblico contro Letojanni, fondamentale per staccare il pass verso la Final Four del torneo tricolore. Purtroppo la pandemia ha fermato tutto, bloccando l’adrenalina e togliendoci l’opportunità di lottare per portare a casa un titolo storico”.

Quali obiettivi personali ti sei posto in vista della nuova stagione?

“Sarà una stagione molto importante per me, perché la società punta forte su di me, e farò del mio meglio per ripagare sul campo l’enorme fiducia che mi è stata accordata. Non vedo l’ora di giocare al fianco di un atleta dal curriculum importante come Mattia Sorrenti: sono molto carico, e fiducioso nella forza di un gruppo che può raggiungere grandi traguardi”.

Che campionato di aspetti?

“Ci aspetta una stagione completamente diversa dalle altre, con tante precauzioni in più da dover prendere. Attendiamo di conoscere la composizione dei gironi per capire con quali avversari incroceremo i guantoni. Le squadre campane si stanno già rinforzando, e sarà bello disputare derby molto accesi come quelli contro Marcianise e Pozzuoli”.