Pallavolo. Folgore Massa – Fabrizio Ruggiero: “il nostro progetto non si è mai fermato”

Riprendere tutto esattamente da dove si è concluso. Questo è il motto del dsFabrizio Ruggiero, deciso a riportare entusiasmo nella piazza costiera sempre più affamata di volley. Un progetto che continua, senza fretta né pausa, per continuare a lottare con obiettivi ben fissi nel mirino. “È stato un periodo durissimo, perché noi siamo una delle principali realtà sportive di una città che vive di turismo. È inutile nascondere che la Folgore è un’azienda a tutti gli effetti, dove molte persone che giocano e/o allenano, lo fanno come principale attività. In questo momento difficile la cosa più semplice sarebbe stata arrendersi, prendere fiato (anche economicamente), e tirare i remi in barca con l’attenuante dell’ “effetto Covid”. Abbiamo visto in penisola tanti imprenditori aprire senza certezze, dando però messaggi positivi ai propri dipendenti. Nello sport abbiamo sentito il dovere morale di fare lo stesso e riprendere per mano i nostri sogni esattamente da dove li abbiamo lasciati. Contiamo di meritare la fiducia ed il sostegno di gran parte dei nostri sponsor che si aspettano da noi cose fatte bene. Non siamo nati per “galleggiare”. Questa stagione appena conclusa ci vedeva tra le favorite per la vittoria e per la serie A. Riporteremo questi sogni sul rettangolo di gioco con “amore e coraggio”. Questo è sempre stato il nostro motto ed ora è il momento di metterlo in pratica. Sono certo che gli annunci imminenti porteranno tanto entusiasmo nei nostri tifosi e ritornerà a tutti la voglia di vedere quanto prima in campo i nostri leoni. Pronti a lottare per la serie A”