Palinuro, l’Hotel Saline risplende nella costa del Cilento

Incastonato nella splendida costa del Cilento, a Palinuro, l’Hotel Saline dispone di tutti i comfort migliori per una vacanza in famiglia perfetta e nel totale rispetto delle norme anticovid-19, nonostante il bassissimo indice di contagio del salernitano.

L’Hotel dispone di una spiaggia privata di sabbia e offre anche una piscina d’acqua salata. Si tratta di uno degli hotel più attrezzati e famoso per le vacanze in famiglia, ma non solo, anche per il punto strategico in cui è situata la struttura, ovvero ad appena 1 km dal centro e 6 km dalla stazione di Pisciotta – Palinuro. Inoltre, su richiesta, l’Hotel dispone anche del servizio navetta per l’Aeroporto di Napoli Capodichino.

Le recensioni dell’albergo parlano chiaro, l’Hotel Saline garantisce davvero livelli eccellenti con le sue quattro stelle:

Struttura affacciata sul mare. Staff professionale e disponibile. Impagabile la possibilità di accedere facilmente alla spiaggia con ombrellone e lettini inclusi nel prezzo.

Accoglienza, pulizia, cordialità, struttura, ottima colazione, stanza molto grande.