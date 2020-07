Paestum. Il Premio Charlot si farà

Paestum – Capaccio , Cilento ( Salerno ) Il Premio Charlot si farà

Tutto sarà fatto, come stabiliscono le disposizioni regionali anti Covid-19, in piena sicurezza, la buona notizia da Il Mattino . Tutto, pur di non stoppare il Premio Charlot. La giunta comunale, essendo Salerno destinataria di 300mila euro di fondi regionali per la realizzazione di eventi turistici di rilevanza internazionale quale capoluogo di provincia, approva il progetto esecutivo e il cronoprogramma della XXXII edizione del premio ideato da Claudio Tortora che si conferma direttore artistico della kermesse di undici eventi, che si svolgerà dall’11 luglio al 9 agosto, con tanto di concerto di Antonello Venditti. Sembrano non esserci più dubbi invece, su Luci d’artista: l’evento, così come realizzato finora, potrebbe essere messo in stand by per fare spazio a un’edizione della manifestazione del tutto ridimensionata. Del resto, se il Premio Charlot può essere organizzato e gestito nel pieno rispetto delle normative anti contagio, del tutto diverso sarebbe per Luci d’artista. La manifestazione natalizia infatti, si nutre della mobilità delle persone, provenienti da diverse regioni italiane, e dunque della loro presenza fisica in città lo scrie Giovanna Di Giorgio su Il Mattino

I PROGETTI

Presenza fatta inevitabilmente di assembramenti non solo nella villa comunale o ai piedi del grande albero di Natale di piazza Portanova, ma soprattutto nei vicoli del centro storico, a iniziare da via Mercanti. Da qui, sia la mancata pubblicazione finora, del bando di gara per individuare l’impresa in grado di realizzare le prossime tre edizioni della kermesse, sembra farsi sempre più largo il ridimensionamento dell’evento e ridurlo a un mero addobbo del centro città sfruttando le luminarie già in possesso di palazzo di città. Tutto però, è ancora da stabilire. Se da un lato dunque, il Comune di Salerno pare si stia apprestando a rinunciare ai due milioni e mezzo di euro messi a disposizione dalla Regione Campania per Luci d’artista, non rinuncia invece ai 300mila euro stanziati per il Premio Charlot. Che non basteranno neppure per la sua realizzazione. Il totale previsto per l’edizione 2020 del premio infatti, ammonta a 324mila e 250 euro. La spesa prevista per la manifestazione trova quindi copertura per 300mila euro mediante il finanziamento regionale e per 24mila e 250 euro, mediante la vendita di biglietti di ingresso per i due principali eventi della manifestazione. Le entrate derivanti dalla vendita di biglietti, stimate in 24mila e 250 euro, saranno a rimborso delle spese sostenute dal Comune di Salerno a titolo di cofinanziamento. Il Comune si impegna anche ad accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate extra-regionali che, per qualsivoglia motivazione, dovessero successivamente venire meno. A organizzare la manifestazione sarà la G.V. Eventi. Con la direzione artistica di Claudio Tortora, il premio, che negli anni ha scoperto talenti come Ficarra e Picone o Dario Vergassola, partirà l’11 luglio, all’Arena del Mare, con un’anteprima: il concerto di Andrea Sannino. Dal 12 al 20 luglio, presso il teatro delle Arti, spazio a una rassegna cinematografica che omaggia Federico Fellini, con la proiezione dei film Amarcord, La dolce vita, I vitelloni, 8 e 1/2. Il 3 agosto, alle 11, nel Salone dei Marmi, è previsto un incontro con Toni Capuozzo e Vito Bruschini. Dal 3 al 9 agosto il premio entra nel vivo con 7 serate, tutte all’Arena del Mare: si inizia con Family show: vari età, uno spettacolo per i più piccoli; il 4 agosto, la Compagnia dell’Arte porta in scena la fiaba musicale gli Aristogatti; il 5 agosto è la volta dell’omaggio ai 70 anni di Sanremo, con il maestro Leonardo de Amicis e l’orchestra di Sanremo. Tra gli eventi più attesi c’è quello del 6 agosto: il concerto di Antonello Venditti in collaborazione con Radio Rai. Il 7 agosto spazio alla comicità de I Ditelo voi, Peppe Jodice e Villaperbene. Nelle due ultime serate, infine, in scena la musica del Charlot Campania Blues.