Ospedale Costa d’Amalfi, Andrea Reale: “Nessun caso di coronavirus, controlli di routine come scritto da Positanonews”

Positanonews ha sentito il sindaco di Minori, Andrea Reale, riguardo all’allarme lanciato sui social su un presunto caso di Covid all’Ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello.

“Come specificato da Positanonews, non c’è assolutamente nessun caso di coronavirus in Costiera Amalfitana – ci ha detto il primo cittadino – come in tutti gli ospedali da Sorrento a Salerno, anche a Castiglione di Ravello vengono eseguiti dei controlli ad ogni paziente”.

Il sindaco delegato alla sanità sul comprensorio costiero rassicura, “si tratta di normali prassi”, confermando quanto scritto questa mattina dalla nostra testata.