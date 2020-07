Opere d’arte nelle vetrine. Il piano anti-crisi a Vico Equense. Abbinare le perle degli artisti della penisola sorrentina alle proposte e alle qualità dei commercianti. Un modo come un altro per differenziare l’offerta per i clienti, attirare l’attenzione, mettere il risalto l’arte del territorio e trovare una nuova strategia in tempi duri, di affanni e preoccupazioni, a causa degli effetti dell’emergenza economica legata al Coronavirus. E’ il progetto messo a punto da Acove, l’associazione dei commercianti di Vico Equense, che ha deciso di varare un’iniziativa particolare in rete con gran parte dei locali e delle attività della città.

Sono 43 i negozi che sposano il piano artistico e commerciale dell’associazione che si snoderà da sabato fino al prossimo 31 agosto. Con l’iniziativa di Acove, le vetrine dei negozi di Vico Equense si trasformeranno in una galleria d’arte fuori dal comune. Ben 30 artisti del territorio potranno esporre le loro opere, accompagnate dalla motivazione e dalle suggestioni che hanno condotto alla loro realizzazione. L’iniziativa, promossa dall’associazione commercianti Acove, “mira a coniugare la valorizzazione delle attività economiche con la promozione della produzione artistica locale che spesso fatica ad ottenere spazi adeguati”, si legge in un comunicato diffuso dai commercianti.

Ogni settimana le opere in esposizione saranno sostituite, alternando artisti e stili, per offrire al pubblico “un caleidoscopio di emozioni e bellezza, che andranno a integrarsi con quella di un territorio unico, come quello di Vico Equense”. Viene lanciato un appello ai clienti, compresi i turisti che decideranno di trascorrere le loro vacanze a Vico Equense :”Fatevi trasportare dalle storie raccontate da queste opere e scoprirete perché il cuore di chi vive a Vico Equense batte per l’arte”. I negozi che hanno aderito sono VERA BIMBI -via Nicotera, Domestico Gianpaolo; DIEGO – via Nicotera, Candido Rosanna; MAY – via Nicotera, Cinque Immacolata; LE BLUE – via Roma, Candido Rosanna; ABRACADABRA – via Roma, Staiano Ruben; KIAROSS – via Roma, Di Guida Mariagemma; OTTICA – via Roma, Buonocore Colomba; AL BUCO – via Roma, Lenguito Mimmo; ANDREA BOUTIQUE – via Roma, Manganaro/Bavenni; PASTAMMORE – via Roma, Bruno De Gennaro; PIZZA THERAPY- via Roma, Di Martino Chiara; Angela BARBA – via Roma Di Martino Chiara; Gran Caffè Zerilli – via Roma, Abagnale Andrea; VISIT BAR – via Roma, Volpe Liliana; WEMBLEY – piazza Umberto, Saul; GI EMME- corso Umberto, Starace Raffaele; EXPERT – corso Umberto, Starace Raffaele; EUFORIE – corso Umberto, Severo Lauro/Tortora Frank; La SALUMERIA – piazza Umberto, Terracciano Salvatore; SALUMERIA FERRARO – piazza Umberto, Abagnale Andrea; MADEMOISELLE – corso Filangieri, Buonocore Sergio; L’IMPRONTA – via S. Ciro, Bruno De Gennaro; ELLEDI UFF. – via s. Ciro, Carrano Antonio; ENERGIA GAS – via s. Ciro, Buonocore Sergio; MIKORO – via s. Ciro, Viola Teresa; STUDIO SAVARESE – via s. Ciro, F. Tortora; NAIF – via s. Ciro, Ame ‘; SKIPPER SPORT – corso Filangieri, Aiello Gino; BAR Salvatore FRADDANNO – corso Filangieri, Aiello Gino; DORAMA’-corso Filangieri, Cilento Apollonia; GIUFRA’ – corso Filangieri, Ame’; PIZZERIA FRANCO – corso Filangieri, Cinque Imma; ALLIANZ ASS. – corso Filangieri, Gargiulo Gioacchino; SALUMERIA DE GENNARO ANT. – corso Filangieri, Severo Lauro; BLUES – corso Filangieri, Massa Salvatore; TRE’S JOLIE – corso Filangieri, Domestico Gianpaolo; PACO’ – corso Filangieri, Tommolillo Pasquale; LO SCRIGNO – piazza Umberto, Tommolillo Pasquale; MANIE – corso Filangieri, Di Guida Mariagemma; YOU YOUNG – via s. Ciro, Cinque Immacolata; BATTELLO -via S. Sofia, Viola Teresa; NONNO LUIGINO – Massaquano, Starace Raffaele; GUIDONE CALZATURE – Moiano Gargiulo Gioacchino.

Fonte Metropolis