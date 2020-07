Onda anomala a Positano, travolti bagnanti. A Capri le associazioni fecero esposto a Capitaneria di Porto . Dopo mezzogiorno un’onda anomale nella perla della Costiera amalfitana, secondo alcune testimonianze una imbarcazione che si recava verso Praiano e Amalfi a velocità sostenuta. “Una donna è stata travolta e soccorsa, per fortuna nulla di grave, ma bisogna fare attenzione ..”, ci dicono. Non siamo in grado di accertare di chi sia la responsabilità, ricordiamo che in passato Positanonews aveva denunciato analogo fenomeno negli anni scorsi, onde anomale , più esattamente movimenti marosi probabilmente provocati dalle imbarcazioni che la momento non hanno creato particolari problemi, ma potrebbero esserlo, quindi crediamo che con questo monito il fenomeno si fermi a questo episodio , però passando dal golfo di Salerno a quello di Napoli in Campania un’altra perla era colpita da questo fenomeno .

Con nota–esposto inviata alla Capitaneria di Porto di Capri, al Comune di Capri ed alle compagnie di navigazione Caremar S.p.A. e Snav S.p.A., la sezione di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori, in persona del delegato avv. Teodorico Boniello, ha fatto proprie le lagnanze e lamentele di tantissimi bagnanti che quotidianamente affollano la più grande spiaggia pubblica di Marina Grande, posta a ridosso del porto di Capri, frequentata da centinaia e centinaia di persone al giorno, a seguito dei continui fenomeni di moti ondosi anomali ed irregolari, provocati dall’entrata ed uscita delle motonavi dall’unico scalo portuale dell’isola. Più precisamente i consumatori hanno contestato che, a causa di tale problematica, è a rischio l’incolumità pubblica di bambini, anziani e disabili che non riescono a far fronte al moto ondoso improvviso. Al riguardo occorrono interventi immediati e concreti al fine di evitare l’insorgenza di problemi alla salute ed incolumità pubblica, messa a rischio dalla forza e dalla veemenza delle onde che, di fatto, invadono l’intera spiaggia causate, come detto, dalla velocità di navi e traghetti che entrano ed escono dal porto. L’UNC, a tal proposito, ha chiesto interventi tecnici mirati per arginare il problema e alla Capitaneria di Porto, in particolare, di ordinare ai capitani delle compagnie di navigazione Caremar e Snav di regolare l’andatura in prossimità della costa, tenendo conto dei disagi che l’attuale situazione sta creando. In caso di mancata ottemperanza verrà coinvolta l’Autorità Giudiziaria.

La foto è di archivio e non rappresenta luogo e situazione descritta nell’articolo.