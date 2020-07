Oggi Tramonti protagonista di Radio Kiss Kiss con il vicesindaco Vincenzo Savino. Nella puntata di questa mattina del programma Good Morning di Radio Kiss Kiss è stato ospite Vincenzo Savino, vicesindaco di Tramonti, in Costiera Amalfitana, per una rubrica che si occupa dei posti più belli d’Italia, durante la quale ha presentato proprio tutte le bellezze e le caratteristiche del territorio.

“Tramonti è un comune virtuoso del parco regionale del Monti Lattari. A me piace chiamarlo con il neologismo di Montiera. Molto conosciuta dai tanti viaggiatori che frequentano i sentieri che giustamente sono stati battezzati degli Dei, per i panorami mozzafiato – spiega Savino – Non ci dimentichiamo che Tramonti, insieme ai comuni della Costiera Amalfitana, è patrimonio UNESCO dal 1997. Tramonti è un luogo magico dove far riposare l’anima e il corpo”.

I conduttori, Max Gianni e Max Vitale, si sono poi voluti concentrare sul vasto e unico paniere enogastronomico del Polmone Verde della Costiera Amalfitana.“La cucina incontra il mare, la terra e la natura incontaminata. Per il turista è un prezioso unicum da scoprire percorrendo gli antichi borghi che compongono il paese – continua –. E’ possibile inebriare gli occhi ammirando l’abilità dei casari. Tramonti non è solo città del vino e del castagno, è la patria del fior di latte e della pizza. I casari lavorano a mano trecce e rassodano le provole affumicate. Possiamo stimolare i turisti con i tanti prodotti genuini che ci regala la terra. Il Concerto è il rosolio più antico della Costiera Amalfitana. Basti pensare che è stato creato dalle suore tra il ‘600 e il ‘700, potete immaginare che è un unicum. E’ un composto da spezie, erbe aromatiche con l’aggiunta di orzo e caffè. Le nostre nonnine lo usavano come una panacea per tutti i mali”.

In chiusura il vicesindaco di Tramonti, Vincenzo Savino, ha parlato dell’iniziativa con la quale Tramonti ospiterà gratuitamente medici e personale ospedaliero impegnati nella lotta al Coronavirus: ”Per settembre e ottobre abbiamo ideato una tariffa di riconoscenza, con una vacanza gratis al personale impegnato nell’emergenza Covid. Avrete la possibilità di godere di Tramonti per due giorni in maniera completamente gratuita”.

Qui l’intervista.