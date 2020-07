Oggi l’inaugurazione della mostra “L’Arte è una bellissima donna” presso la Pinacoteca di Positano.

Inaugurazione 29 luglio 2020 ore 18 presso Pinacoteca di Positano. Date 29 luglio – 16 agosto 2020. Titolo mostra “L’arte è una bellissima donna” di Giuliano Grittini, Presentata da MiartGallery di Antonio Miniaci.

Ci troviamo a Positano, luogo poetico e di bellezza senza pari, per presentare la ricerca di Giuliano Grittini, un grande artista capace di ascoltare e avvicinarsi attraverso la sua arte alla complessità del femminile.

Partiamo proprio da Positano con le sue suggestioni, i panorami splendidi e le profondità che un luogo come questo rivela poco a poco, per parlare della donna, della sua bellezza fatta di sfumature e contraddizioni, di armonie e contrasti.

“L’arte è una bellissima donna” è la mostra che MiartGallery di Antonio Miniaci presenta presso la Pinacoteca di Positano appunto, dal 29 luglio al 16 agosto, quale testimonianza di una produzione preziosa che Giuliano Grittini ha realizzato negli anni, con il suo lavoro puntuale e attento, volto a dare spazio a differenti modi di esprimere il femminile.

L’obiettivo che ci siamo posti come realtà artistica per il prossimo futuro è quello di partecipare ad un movimento ben più ampio dell’universo dell’arte che oggi decide di dare sempre più spazio alla creatività femminile, riconoscendo mancanze di secoli, sia da un punto di vista culturale che sociale.

Fratellanza, reciprocità, rispetto e valorizzazione di talenti e capacità: è da qui che dobbiamo ripartire, per un futuro in cui si superino le differenze di genere per un’evoluzione e una crescita in cui siano l’impegno e la scintilla creativa a trovare spazio e terreno fertile per dare buoni frutti.