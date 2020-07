Nuova apertura: il 4 luglio arriva a Positano “Antonella Ferrante”, i migliori prodotti in pelle artigianali

Nuova apertura: il 4 luglio apre a Positano “Antonella Ferrante”, i migliori prodotti in pelle artigianali. Arriva anche a Positano “Antonella Ferrante” brand partenopeo che realizza in modo artigianale i migliori prodotti in pelle:borse, guanti, sandali, e tutta la piccola pelletteria, un progetto interessantissimo nato in collaborazione con “Positano Car Service”, leader dei servizi turistici in Costiera.

Il brand “Antonella Ferrante” già presente da anni a Sorrento con due store con i propri prodotti di pelletteria “Made in Italy”, visto il successo riscontrato con una clientela internazionale, in un momento così delicato per l’economia e la salute, si vuole proporre ad un pubblico sempre più esigente alla ricerca di prodotti esclusivi, scegliendo la perla della Costiera Amalfitana come suo flagship store.

Non mancare alla nuova apertura sabato 4 luglio alle ore 19.00, via C. Colombo, 71 – Positano (Sa)

www.antonellaferrante.it