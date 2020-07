“N’Ora”: è Made in Tramonti il primo singolo di Matteo Di Lieto. Ora disponibile in tutti gli store digitali

Settimana scorsa Matteo Di Lieto ha lanciato il suo primo singolo “N’Ora”, un brano che è diventato un vero e proprio tormentone estivo: in meno di una settimana il videoclip girato in Costa d’Amalfi e condiviso su Youtube è diventato subito virale, superando le decine di migliaia di visualizzazioni.

Un brano interamente Made in Tramonti, in cui la splendida voce di Matteo è accompagnato dall’interessante sound di Giovanni Coppola, alle immagini del video hanno invece lavorato Antonio Amatruda (direzione) e Alfonso Staiano. Excecutive producer del giovane progetto musicale è Vincenzo Imparato.

Una proposta fresca con un suono energico e allo stesso tempo ammaliante, con l’eccezionale interpretazione di Matteo Di Lieto, che regala emozioni con testo genuino, pieno di sentimento e passione: gli ingredienti giusti per una canzone di successo.

“N’Ora”, da oggi è inoltre disponibile in tutti i digital store, in modo da poterla ascoltare in ogni luogo e momento, in queste lunghe giornate d’estate. Complimenti a Matteo e a tutti i ragazzi dalla Redazione di Positanonews: che questo brano sia il primo di una lunga serie!