Non solo medici e infermieri, Alis a Sorrento puntualizza: “Anche trasportatori eroi”

Gli eroi della pandemia sono questi.l’Associazione della logistica e dell’intermodalità sostenibile, nella due giorni dilo ha detto e ribadito. Lo scrive Antonino Pane per il Mattino.

«Non ci siamo fermati un solo giorno – sottolinea il presidente Guido Grimaldi – anche quando le nostre città erano vuote e facevano paura. Grazie ai trasportatori gli ospedali hanno avuto mascherine e ventilatori, i supermercati hanno riempito gli scaffali, i carburanti sono arrivati alle stazioni di servizio. Con la forza e i numeri del nostro cluster e soprattutto grazie alle nostre persone, i 178mila instancabili lavoratori, uomini e donne, umili campioni del sacrificio e del lavoro quotidiano, che con indomabile determinazione hanno dimostrato che senza di loro il nostro Paese avrebbe davvero rischiato il crollo totale con il rischio di non permettere alle tante famiglie chiuse nelle loro case di ricevere beni di prima necessità. Alis in questi mesi ha lavorato duramente quale forza produttiva del nostro comparto garantendo e proteggendo i posti di lavoro. I nostri associati hanno lavorato per aumentare la produttività portando addirittura ad un innalzamento della stessa pari al 14,4%».

Lei ha portato qui a Sorrento tre ministri, diversi sottosegretari ed europarlamentari, un leader politico come Salvini, economisti ed esperti. Soddisfatto? «Beh direi di sì, ma specialmente perché siamo riusciti a mettere a fuoco problemi vitali per la logistica e l’autotrasporto».

Arcuri vi ha detto grazie. E il governo?«Sono molto felice del ringraziamento perché rappresenta un ulteriore attestato di stima e rispetto nei confronti del lavoro che la nostra associazione e i nostri associati hanno fatto. Tuttavia questa pandemia fa riflettere ancor di più su quanto il nostro settore abbia bisogno di un governo sempre più vicino alle nostre imprese. In questi mesi sono stati fatti molti tavoli di lavoro in videoconferenza a confronto con Regioni, Autorità di Sistema Portuale, Enti di ricerca e di formazione, interporti, terminal, e tutti i nostri associati, e abbiamo lavorato proponendo misure che il governo avrebbe potuto adottare per essere maggiormente al fianco delle nostre aziende».

Avrebbe potuto?«Sì, purtroppo. Abbiamo proposto finora senza esito alcune misure essenziali: credito d’imposta; decontribuzione e detassazione per imprese che mantengono intatti i livelli occupazionali; moratoria bancaria anche per le grandi imprese; incentivi all’automotive, che più che mai oggi sono determinanti per far ripartire il suo grande indotto».Ma qualcosa è stato fatto?«Certo. Molte cose. Qualcuna sbagliata è una, in particolare, sbagliatissima».

Partiamo da quelle positive.«Il rifinanziamento del Marebonus e del Ferrobonus, ad esempio, è stata sicuramente una misura utile e necessaria».

Quella sbagliatissima?«La proroga della convenzione alla Cin Tirrenia che regala altri 72 milioni di euro a questa compagnia che risulta ancora insolvente nei confronti dello Stato non avendo pagato 115 milioni di euro; e che addirittura, durante la crisi sanitaria, ha sospeso i servizi marittimi per le isole maggiori e minori non garantendo la continuità territoriale. Ci auguriamo che le valutazioni ora in corso da parte del governo, come ribadito dal ministro De Micheli, in merito al nuovo modello di continuità territoriale, portino verso la scelta di adottare il modello spagnolo, con sostegni direttamente ai cittadini e non alle aziende dei trasporti».

Il governo con Italia Veloce ha messo in campo 200 miliardi per le infrastrutture. Siate soddisfatti?«Sì. In particolare ci auguriamo, che così come è stato fatto sul ferro, una maggiore attenzione anche sul mare, e questo potrebbe avvenire ad esempio attraverso la nascita, come avvenuto lo scorso 6 luglio in Francia, di un ministero del Mare che possa comprendere al meglio tutte le necessità che il settore marittimo, richiede data la strategicità per il Paese. Le faccio un esempio. Un emendamento come quello sull’autoproduzione rischia, di ledere la competitività degli armatori e quindi del settore marittimo facendo un salto indietro di trent’anni».