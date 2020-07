Nocera per la Regione Campania due candidati dello stesso partito, il Movimento Cinque Stelle. Succede a Nocera Inferiore in questa anomala corsa al consiglio regionale della Campania con una campagna elettorale che si snoderà per gran parte nel periodo vacanziero di agosto. Il Movimento 5 Stelle, che non ha segreteria politica e stanze dei bottoni dove vengono decise le candidature, sceglie i suoi uomini grazie ai click sulla piattaforma Rousseau. Questa regola ha portato all’attenzione degli elettori Pasquale Milite, storico esponente del M5S, già candidato a sindaco, e Cosimo Panico, di più recente formazione. Il primo ha totalizzato 164 preferenze, il secondo 91. Il rischio, questo le regole del Movimento non lo prevede, è che i due si facciano concorrenza tra di loro rosicchiando anche voti alla lista. «Sono le nostre regole», ha detto Milite. Ma se la logica dei click è tanto arida, forse ci si aspettava un cenno dalla guida regionale, la candidata a presidente della Regione, Valeria Ciarambino, che non è arrivato. Forse lei si aspettava un passo indietro di uno dei due candidati che non c’è stato.

LE SCELTE

«Non ci penso nemmeno ha precisato Milite che rivendica un ruolo di pioniere nell’Agro sono impegnato a condurre con coerenza i principi del M5S e sarò portavoce delle esigenze dei cittadini». Nemmeno Panico pensa di farsi da parte. «Non credo ha detto – siano importanti i consensi personali anche gratificanti, è decisivo il voto alla lista e al presidente Ciarambino più che l’assegnazione del numero dei consiglieri regionali». Chi invece ha affrontato la campagna elettorale con determinazione è Salvatore Arena. I suoi manifesti tappezzano da giorni le strade e sui social è molto attivo. Arena conferma le sue origini politiche legate a Clemente Mastella, «un ritorno a casa». La lista «Noi campani con De Luca», è una creatura del sindaco di Benevento, nel logo spicca un campanile, immagine cara al politico sannita. Chi è candidato da tempo, prima di tutti gli altri, è il democratico Vincenzo Petrosino, fedelissimo di Vincenzo De Luca. Nel centro destra Fratelli d’Italia si è affidato al consigliere comunale Fabio Ferrigno, creando disequilibri nella maggioranza Torquato. Ferrigno è al fianco del sindaco che si è espresso a favore di De Luca. C’è chi vede nella sua candidatura nel partito della Meloni evidente disarmonia. La Lega sembra voler giocare la carta Paolo Maiorino, attuale presidente della Nocerina. «Ma è presto ha detto il coordinatore Giuseppe Grassi per poter dire che c’è l’ufficialità». Di Pasquale D’Acunzi, anche lui dato in quota Lega, nelle stanze provinciali non c’è traccia.