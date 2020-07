Nina Moric festeggia il compleanno al Palazzo Murat a Positano: tappa anche da Chez black – VIDEO/FOTO

Continua la vacanza tra Penisola sorrentina e costiera amalfitana per la showgirl croata Nina Moric. Quest’ultima, dopo alcuni giorni trascorsi a Capri (dove è stata vista in compagnia di Belen Rodriguez), ha deciso di trascorrere alcuni giorni a Positano: nella perla della Divina, ha deciso di festeggiare il suo compleanno nello splendido Palazzo Murat, dove c’è anche una sinergia con il Next2

Nata il 22 luglio 1976 a Zagabria, Nina Moric è figlia di un matematico e di una economista. Ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza che però non ha portato a termine. È stata lanciata dal concorso per aspiranti top model Look of the Year nel 1996, grazie al quale inizia la carriera di modella, iniziando a calcare importanti passerelle in giro per il mondo e soprattutto partecipando a diverse campagne pubblicitarie, in primis per lingerie.

Si trasferisce poi per lavoro a Milano, dove durante i casting per modelle nella settimana della moda-donna, viene notata dallo stilista Gianni Versace, che la vuole fra le sue modelle. Sarà lui a lanciarla definitivamente nel mercato delle modelle di quegli anni donandole l’apice della visibilità. Successivamente lavorerà con importanti case di Alta Moda tra cui: Versace, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Les Copains, Valentino, Erreuno, John Richmond, Atelier Pronovias, Gai Mattiolo, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Gattinoni, Mariella Burani, Angelo Marani, Marina Spadafora, Simonetta Ravizza, Renato Balestra, Guillermina Baeza, Jesus Del Pozo ed altre nel corso degli anni.