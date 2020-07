Niente fuochi d’artificio questa estate, neanche per le feste patronali. Il comunicato della conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi. Neanche a ferragosto , per la Madonna di Positano e Maiori, ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio che da mezzo secolo richiamano turisti in Costiera amalfitana.

Il Presidente f.f. della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi Luigi Mansi in accordo con i colleghi, comunica che sentita la Task Force Regionale ed il delegato alla Sanità, in considerazione dell’avvicinarsi delle Feste Patronali nei comuni costieri, si ritiene opportuno non autorizzare nessun tipo di spettacolo pirotecnico, alla luce delle seguenti valutazioni:

– evitare assembramenti di persone: siamo ben consci che i fuochi d’artificio richiamano un pubblico molto vasto e purtroppo i dati degli ultimi giorni registrano lievi crescite del numero dei contagi;

– rispetto per le migliaia di vittime morte a causa del Covid-19. Anche se, fortunatamente la Costiera è rimasta immune da questi drammi, è comunque importante e significativo lanciare questo segnale di vicinanza e solidarietà.

Luigi Mansi