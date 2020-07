Nello Buongiorno, nato come cantante di pianobar e cresciuto nei locali notturni di mezza Europa, calcando infine palcoscenici importanti come “Domenica In”, “Ciao Mara” e “Telethon”, ha da sempre consacrato la sua vita alla musica. Questo amore lo sta portando ora ad impegnarsi per una raccolta firme al fine di fondare una scuola di musica.