Nasce l’associazione “Positano SOS Animali”: gruppo di giovani donne accomunate dalla passione per gli animali

Positano, nella perla della costiera amalfitana, nasce l’associazione di stampo animalista “Positano SOS Animali” composta da un gruppo di giovani donne positanesi accomunate dalla passione per gli animali.

Scopo dell’ organizzazione di volontariato, che non ha fini di lucro, apolitica, apartitica, aperta a tutti e che si avvale in modo determinante e prevalente dell’opera di volontariato dei propri soci, è promuovere azioni idonee alla protezione di animali bisognosi del territorio costiero ed oltre e alla diffusione di una coscienza animalista fra la popolazione.

Tra gli obiettivi di “Positano SOS Animali”, vi è quello di realizzare e gestire un rifugio per gli animali abbandonati, promuovere e attuare un responsabile inserimento in famiglia di un animale d’affezione, contrastare l’abbandono degli animali e la violenza contro di essi. L’associazione, inoltre, intende attuare una serie di attività, anche in collaborazione con l’ente comunale ed altre organizzazioni che condividono lo spirito e le finalità, allo scopo di

realizzare attività di Pet Therapy, promuovere campagne informative e di sensibilizzazione al fine di educare la popolazione ad un corretto rapporto uomo/animale e di limitare al massimo il barbaro e ormai noto fenomeno del randagismo anche grazie alla sterilizzazione di numerosi gatti di strada per evitare nuove presenze massicce sul territorio e soprattutto per contrastare l’insorgere di malattie come la FIV (immunodeficienza felina).

Tra le prime iniziative organizzate da “Positano SOS Animali” vi è una raccolta fondi a cui potrete partecipare tramite la loro pagina Facebook https://m.facebook.com/positanososanimali e contribuire anche attraverso il sito https://www.positanososanimali.org

Potete trovare dei salvadanai con il logo dell’associazione a Positano -Bar Internazionale, Tabacchi Cafiero, Hotel Reginella ed a Montepertuso -Salumeria Marrone, al fine di poter dare un aiuto concreto agli animali in difficoltà della costiera, in particolar modo di Positano.

Questa è solo la prima delle tante iniziative programmate sul luogo.

Chiunque ami gli animali e voglia collaborare in qualsiasi modo è invitato ad iscriversi!

Saremo lieti di accogliervi numerosi nella nostra associazione!

Insieme per aiutare gli animali più deboli,

“non restiamo indifferenti a chi ci ama incondizionatamente”