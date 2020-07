Napoli, una fatica battere il Sassuolo

Gli azzurri realizzano con il primo gol napoletano di Hysaj e chiudono con Allan e soffrono i neroverdi che vanno in gol per quattro volte e sono annullati per fuorigioco dal Var

Redazione – Il Napoli a fatica batte il Sassuolo con il primo gol napoletano di Hysaj e chiude con Allan al 94’.

È stato un Napoli che si esprime bene per circa trenta minuti nel primo tempo dove tenta con una fitta rete di passaggi cerca di scardinare gli spazi chiusi dei sassolesi, e ci riesce arrivando al vantaggio con Hysaj, quasi a sorpresa, dopo un inizio ben ficcante degli ospiti. La strada è spianata ed Insigne, per due volte, Zielinski, Callejon ed Hysaj, fanno vedere qualche sorcio rosso alla difesa sassolese. Qualche palla persa specie in difesa da il via a delle ficcanti azioni degli emiliani che vanno in gol per due volte con Djiuric, ma tutto è vano per fuorigioco, grazie al Var. In definitiva un discreto buon primo tempo dei partenopei che riescono a ripiegare in tempo e poi varie volte spingono sulla fascia sinistra.

Però nella ripresa complice anche un po’ di stanchezza abdicano in favore di un Sassuolo che non è venuto a Napoli per farsi una passeggiata, ma per giocarsi la sua partita e così fa, tenendo in mano il pallino del gioco, mister De Zerbi cambia qualche pedina di posto ed i suoi vanno a segno per altre due volte, ma il Var annulla sempre per offside.

La squadra azzurra soffre per le vie esterne mentre abbozza bene per quelle interne, ancora qualche errore per onore di cronaca, ma poi al 94’ ci pensa a chiudere la saracinesca Allan.

La cronaca della partita e l'intervista a Gattuso sono tratte da tuttonapoli.net

90+4′ – Politano spizza di testa sevendo l’accorrente Mertens a ridosso dell’area, Mertens scarica su Allan che calcia di prima! Palla sul palo lontano che si infila alle spalle di Consigli!

90+4′ – GOOOOL! GOOOOL! GOOOOOL! ALLAN! ALLAN! ALLAN! RADDOPPIO NAPOLI!

90’+3′ – Napoli che non sfrutta il corner, rimessa dal fondo in favore del Sassuolo.

90’+2′ – Passaggio corto su Lobotka, lo slovacco va da Insigne che alza la testa e calcia! Deviazione, altro corner!

90’+1′ – Il Napoli guadagna calcio d’angolo, salgono le torri.

90‘ – L’arbitro ha concesso 6 minuti di recupero.

89‘ – Gran lavoro di Politano che aiuta anche nelle retrovie.

88‘ – Altro cambio per il Sassuolo: fuori Rogerio, dentro Manzari.

88‘ – Si rialza subito Mertens, può prosegure la sua partita.

87‘ – Mertens resta a terra dopo uno scontro di gioco, viene messo fuori il pallone.

86‘ – PALO DI POLITANO! Azione sulla sinsitra del Napoli con Hysaj che pesca Politano al centro, l’ex Sassuolo colpisce di prima ma trova la parte bassa del palo!

84‘ – Il Sassuolo prova a tenere alto il pressing in questo finale di partita.

83‘ – Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Haraslin e Kyriakopoulos, fuori Locatelli e Djuricic.

82‘ – Dalla sinistra parte il traversone sul secondo palo, Toljan colpisce ma non trova la porta.

81‘ – Palla in area dalla bandierina, Ospina sovrasta tutti e blocca la sfera.

80‘ – Il Sassuolo guadagna un altro calcio d’angolo.

79‘ – Doppio cambio per il Napoli: Elmas ed Allan, fuori Zielinski e Fabiàn.

78‘ – Il polacco esce dal campo autonomamente per farsi medicare.

78‘ – Problemi per Zielinski che si accascia a terra.

77‘ – Possesso palla calmo del Napoli, pressing del Sassuolo che sembra calato d’intensità.

75‘ – Djuricic sfonda sulla destra, va a chiudere Koulibaly che guadagna anche rimessa dal fondo.

74‘ – Intervento duro di Marlon su Zielinski, scatta un altro giallo.

73‘ – Si riprende con il calcio d’angolo, Ferrari colpisce male di testa. Rimessa dal fondo.

73‘ – C’è un cambio: fuori Traorè, dentro Raspadori.

71‘ – Cooling break, si fermano le due squadre.

71‘ – Punizione calciata sulla barriera, palla direttamente in calcio d’angolo.

69‘ – Ostruzione di Mertens su Traorè lanciato verso la porta di Ospina, anche il belga si becca il giallo.

68‘ – Intervento duro di Djuricic su Politano, scatta il giallo per l’attaccante del Sassuolo.

67‘ – Doppio cambio per il Napoli: escono Milik e Callejon, dentro Mertens e Politano.

66‘ – MILIK! Gran cross col mancino di Hysaj, Milik colpisce il traversone teso ma non trova la porta!

65‘ – Callejon riceve sulla destra, appoggia al limite per Fabiàn che calcia! Tiro ribattuto!

64‘ – MILIK! Ci prova dalla distanza il polacco, respinge Consigli che non riesce a trattenere!

62‘ – Sguardo perplesso da parte di De Zerbi al momento della segnalazione del Var.

61‘ – GOL ANNULLATO! Ancora offside, stavolta di Caputo! E’ il quarto gol annullato per fuorigioco durante questa partita!

60‘ – GOL DEL SASSUOLO! BERARDI! Errore in uscita del Napoli, Traorè appoggia al centro per Caputo che poi scarica sull’accorrente Berardi, stavolta conclusione vincente!

59‘ – Ecco la sostituzione: esce Manolas, dentro Maksimovic.

58‘ – Ancora problemi per Manolas, si prepara al cambio il greco che non ce la fa più.

57‘ – Contropiede Napoli, guida Milik che potrebbe far partire il filtrante per Insigne ma preferisce il tiro! Ribattuto!

56‘ – Napoli ben messo nelle retrovie, difesa ordinata per i ragazzi di Gattuso.

55‘ – Possesso palla sterile del Sassuolo che ora non trova come colpire gli avversari.

53‘ – Ancora Rogerio spinge sulla sinistra, il Napoli contiene bene concedendo pochi spazi da quel lato.

52‘ – Il Sassuolo conquista un altro calcio d’angolo.

51‘ – Il Sassuolo ora insiste, costante proiezione offensiva per la squadra di De Zerbi.

49′ – Altro gol annullato al Sassuolo! Caputo viene servito da Traorè, l’ex Empoli entra in area e scarica il tiro da posizione defilata! Palla alle spalle di Ospina, ma l’arbitro ferma tutto! Offside!

48‘ – Il Napoli non sfrutta il calcio d’angolo, Sassuolo che può tornare in avanti.

47‘ – ZIELINSKI! Gran tiro al volo, palla deviata in calcio d’angolo!

46′ – Comincia il secondo tempo!

22.34 – Finisce cosi il primo tempo! Napoli in vantaggio contro il Sassuolo all’intervallo, 1-0! Decisivo il gol di Hysaj!

45’+3′ – Ancora traversone dalla destra del Napoli, Milik prova a colpire ma non trova la porta.

45’+2′ – Il Sassuolo non sfrutta il corner, neroverdi che restano in proiezione offensiva.

45’+1′ – DJURICIC! Conclusione dal limite, si distende Ospina che la mette in calcio d’angolo!

45‘ – L’arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

44‘ – Scappa Rogerio sulla sinistra, cross verso l’area occupata da Caputo ma il traversone è troppo lungo.

42‘ – Sugli sviluppi del corner la palla finisce a Koulibaly, il difensore scodella in area ma trova la presa sicura di Consigli.

41‘ – HYSAJ! L’albanese viene servito sulla corsa, arriva sotto porta e calcia da posizione defilata! Respinge Consigli, calcio d’angolo!

40‘ – Il Napoli spinge ancora da sinistra, Zielinski mette il cross teso che viene messo via dalla difesa avversaria.

39‘ – Manata di Berardi su Lobotka, il giocatore del Sassuolo si becca il giallo.

37‘ – Gol annullato al Sassuolo! Contropiede potenzialmente letale dei neroverdi, Traorè riceve e da a Djuricic che la mette in porta ma è tutto fermo, offside!

35‘ – CALLEJON! Gran palla di Insigne sul secondo palo, arriva lo spagnolo a tu per tu con la porta! Conclusione clamorosamente a lato!

34‘ – Napoli abile a ripiegare subito sulle azioni veloci degli avversari.

33‘ – Difficoltà per il Sassuolo a venire fuori palla al piede dalla propria metà campo.

32‘ – Azione veloce del Sassuolo, Djuricic viene imbeccato in area e supera Ospina ma l’arbitro annulla, fuorigioco.

30‘ – Il Napoli insiste ancora sulla sinistra, gran lavoro di Hysaj ed Insigne fino a questo momento.

29‘ – Si riprende adesso a giocare.

27‘ – E’ il momento del cooling break.

26‘ – Gran lavoro di Insigne che sulla sinistra contiene al meglio la manovra neroverde.

24‘ – ZIELINSKI! Ancora lui! Colpisce di prima un passaggio di Callejon dalla destra, tiro teso ma centrale! Consigli blocca in due tempi!

23‘ – ZIELINSKI! Azione insistita degli azzurri, il polacco riceve sulla trequarti sinistra e scarica il tiro verso il palo lontano! Fuori!

21‘ – Azione veloce del Sassuolo, palla su Djuricic ma è bravo Hysaj che contiene e chiude.

20‘ – INSIGNE! CHE OCCASIONE! Gran progressione di Zielinski che arriva sulla trequarti, imbecca proprio Insigne che aggancia, tocca in porta con Consigli in uscita! Sfera che sfiora il palo!

19‘ – Ancora Callejon dalla bandierina, incorna Koulibaly che a due passi consegna la sfera tra le braccia di Consigli.

18‘ – INSIGNE! Ancora Hysaj protagonista, conduce la manovra e premia Insigne con un passaggio nello spazio, il capitano calcia verso l’angolino lontano ma trova una deviazione, calcio d’angolo.

17‘ – Errore in uscita di Marlon che dalla propria area lancia in profondità trovando però la testa di Ruiz che per poco non mette in gioco Milik rimasto in posizione regolare.

16‘ – Callejon scodella dalla bandieria, incornata di Koulibaly che non trova la porta.

15‘ – Il Napoli non sfrutta il corner ma riesce a guadagnarne un altro.

14‘ – Hysaj riceve sulla sinistra, cross al bacio per Milik che spalle alla porta prova a colpire ma viene anticipato da Marlon. Corner!

13‘ – Fitta rete di passaggi del Napoli che prova a scardinare l’ordinata difesa degli avversari.

11‘ – Prosegue la pressione da parte del Sassuolo che non lascia spazi alla manovra azzurra.

10‘ – Si rialza Manolas, solo una botta per il difensore greco.

9‘ – Resta a terra Manolas dopo uno scontro di gioco. Viene messo fuori il pallone.

8′ – Azione personale dell’albanese che si accentra da sinistra, prima accenna il passaggio in area, poi prosegue e scarica il tiro col destro sul palo lontano! Rasoiata imprendibile per il portiere! Vantaggio azzurro!

8′ – GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! HYSAJ! HYSAJ! HYSAJ! HYSAJ! VANTAGGIO NAPOLI!

6‘ – INSIGNE! Costruzione diagonale del Napoli, tiro dal limite dl capitano azzurro che termina fuori.

5‘ – Pressing molto alto del Sassuolo in questi primi minuti di partita.

4‘ – DJIURICIC! Salta Koulibaly a centrocampo, avanza per vie centrali e calcia da fuori! Tiro alto!

3‘ – Fallo di mano di Berardi sugli sviluppi del corner, punizione Napoli.

2‘ – Il Sassuolo conquista subito calcio d’angolo, salgono le torri.

1′ – COMINCIA LA PARTITA!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi.

Gattuso a Dazn: “1° tempo era da 3-0 con 9 palle gol! Fuorigioco fa parte del gioco, Sassuolo ha mandato in tilt Inter e Juve…

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita, commentando la vittoria conquistata contro il Sassuolo: “Non sono d’accordo quando si dice che i giocatori hanno fatto il loro dovere! Quando crei nove palle gol, e il primo tempo doveva finire con tre gol di scarto… Li leggete bene i dati, per quello che creiamo e per quello che subiamo, facciamo pochissimi gol e subiamo troppi gol. Ci sta che possiamo rischiare un qualcosa, ma a livello qualitativo stiamo creando tanto. Se nel primo tempo a Parma abbiamo fatto schifo, nel secondo tempo abbiamo creato tanto, dobbiamo migliorare”.

Test importante per la Champions? Non sono d’accordo che questa è stata una partita al 50 e 50, altrimenti io ho visto un’altra partita. Il fuorigioco fa parte del gioco, non è che hanno fatto gol! Non si può mettere quello che abbiamo creato noi e quello che ha creato il Sassuolo! Non si può dire 50 e 50, altrimenti la gente che non ha visto la partita pensa cosa diverse.

In cosa migliorare? Bisogna starci con la testa, giocare 95 minuti. Questo è un calcio pensante, non è facile palleggiare, dobbiamo diventare una squadra pensante, occupare gli spazi nel modo corretto, palleggiare in un certo modo e stare sul pezzo.

Fabiàn ha sbagliato tanto, ci sta. Quest’anno abbiamo fatto tre campionati, non è facile, dobbiamo dare minutaggio ai ragazzi. Mario Rui l’ho lasciato a riposo, anche qualcun’altro dovrà tirare il fiato. Hanno sbagliato tanto i due centrocampisti, sono d’accordo con te.

Demme o Lobotka col Barça? Sono diversi. Demme è uno che ti dà equilibri, Lobo sa palleggiare un po’ più di Demme, entrambi mi danno qualcosa di diverso. Sapevamo cosa andavamo a prendere quando li abbiamo acquistati, sono due giocatori totalmente diversi.

Hysaj? Sono contento della prestazione, quando sento dire che abbiamo giocato la partita a 50 e 50…

Elementi positivi? Come abbiamo affrontato una squadra difficile, il Sassuolo ha pareggiato a San Siro con l’Inter, ha messo in difficoltà la Juve, ha una grande identità. Non era facile dopo il Parma. Avevo chiesto di alzare l’asticella, possiamo entrare nella storia del Napoli, non è mai arrivato ai quarti di Champions. IN questo momento la città non ti aiuta, ci sono belle isole, belle barche, c’è caldo ed in casa non si può stare, in questo periodo qua non è facile aiutare una squadra come la mia. A tratti abbiamo spento la luce, e questo è un dato di fatto. Ho visto poco veleno, oggi l’ho visto e per questo mi è piaciuta la squadra.

Barcellona? Il problema è che abbiamo uno che prende palla… Ripeto una battuta che già ho detto, Nuj siam a mur a mur co spital a nu pass do camposant”.

Higtlights tratti da sportmediaset.mediaset.it, su:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/serie-a-napoli-sassuolo-2-0-gli-highlights_21143475-2020.shtml

