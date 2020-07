Napoli Sotterranea. Condannato con l’accusa di aver violentato una guida turistica a scriverlo Leandro Del Gaudio su Il Mattino quotidiano della Campania

Venti mesi, pena sospesa. C’è una condanna, ma non scattano le manette ai polsi dell’imputato, nonostante la gravità delle accuse: non c’è l’esecuzione della pena, trattandosi di un verdetto di primo grado. È questa la sentenza emessa ieri pomeriggio, al termine di una vicenda amara, come sempre avviene quando parliamo di abusi e violenze a sfondo sessuale. Parliamo dell’inchiesta nata dalla denuncia di una guida turistica, che ha puntato l’indice contro il presidente di «Napoli sotterranea», accusandolo di violenza sessuale. Una denuncia che da ieri ha un riscontro concreto, ancorato al verdetto firmato dalla quinta penale (collegio A, presidente Concetta Cristiano). In sintesi, Vincenzo Albertini, 59 anni, è stato condannato a un anno e otto mesi, sulla scorta di quanto emerso da un dibattimento durato più di due anni. Albertini è stato ritenuto responsabile di abusi sessuali consumati proprio all’interno della sede che da anni è una delle mete privilegiate del turismo a Napoli. E non è tutto: i giudici hanno mandato in Procura gli atti di ben cinque testimonianze prodotte dallo stesso Albertini, per verificarne l’attendibilità e la coerenza. Si tratta di una vicenda che risale alla fine di gennaio del 2017, proprio all’interno della sede di Napoli sotterranea, una delle «porte» cittadine verso i segreti del sottosuolo partenopeo.

LA VITTIMA

Assistita dall’avvocato Alessandro Eros D’Alterio, la guida ha avuto la forza di presentarsi in aula e di ribadire le accuse che erano state firmate nel corso della denuncia. Ha spiegato la donna: «Ho lavorato per quattro anni in nero per Napoli Sotterranea in piazza San Gaetano. Una mattina, all’apertura delle porte del Teatro Romano, il presidente Albertini mi fa entrare con una scusa in una zona del teatro, la Summa Cavea, e immediatamente si abbassa jeans e slip iniziando a baciarmi sul collo e sul mio corpo, sulle parti intime e costringendomi a toccargli le parti intime, intimandomi anche di fare altro, dicendomi frasi che ora non sto qui a dire». Una ricostruzione resa in primo luogo sulla pagina Facebook dell’Ex Opg Occupato Je so pazzo, che è stata ripetuta in aula e rafforzata dinanzi ai giudici anche sulla scorta della valutazione circa la sua attendibilità come testimone e come parte offesa. In aula, è stato il pm Barbara Aprea a ricostruire l’episodio incriminato, fino a chiedere una condanna a sette anni di reclusione nei confronti di Albertini. A rafforzare la versione della parte offesa, anche la testimonianza di alcuni colleghi di lavoro, che hanno sostenuto di aver visto la donna piangere o comunque in condizioni di turbamento emotivo.

L’IMPUTATO

Diametralmente opposto il contenuto del racconto offerto dall’uomo accusato di violenza sessuale. Difeso dagli avvocati Sergio Pisani e Maurizio Zuccaro, Albertini ha sempre respinto le accuse della sua ex collaboratrice, negando anche l’esistenza di un approccio fisico o di una avance nei confronti della sua ex collaboratrice. Anzi. Stando a quanto messo a verbale nel corso del processo, quel giorno in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale, Albertini non era in sede, ma in un’altra zona della città. E per suffragare la sua versione, sono stati depositati anche i tabulati della sua utenza telefonica, con l’aggancio a celle lontane rispetto alla sede dell’azienda in piazza San Gaetano. Ma da cosa nascerebbe allora una denuncia tanto dettagliata? Che interesse avrebbe avuto la sua ex dipendente nell’accusarlo di un reato tanto grave? Ha spiegato Albertini: «Da anni subisco attacchi mediatici, vogliono togliermi la presidenza di Napoli sotterranea. Sono inviso ai centri sociali, c’è una manovra contro di me, vogliono distruggere la mia creatura». Ha spiegato ieri l’avvocato Zuccaro, codifensore di Albertini: «Conoscendo lo zelo di questo collegio, questa sentenza non prende per oro colato le dichiarazioni della parte offesa. Anzi sono state accordate le attenuanti generiche all’imputato, riducendo in modo drastico la portata delle accuse iniziali. Attendiamo di leggere le motivazioni, siamo pronti al processo d’appello».