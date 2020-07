Napoli si con la perla di Insigne (Video)

La squadra di Gattuso costruisce, va in vantaggio, viene raggiunta e raccoglie i propri frutti con il capitano contro la Lupa

Redazione – Una perla a giro di Insigne ed il Napoli è ok contro la Lupa.

La squadra di Gattuso costruisce, va in vantaggio con Callejon con un tiro al volo, viene raggiunto con Mkhitaryan sul primo palo e raccoglie i propri frutti con il capitano con una palla a giro chirurgica.

Le prime fasi potremmo dire che sono di studio ma con gli azzurri che con qualche tentativo aprono gli stretti spazi giallorossi ed arrivano alla conclusione con Fabian Ruiz e Zielinski, Pau Lopez ci mette sul primo una buona pezza.

Le due squadre si fronteggiano a centrocampo ma è anche il pressing a farla da padrona, i partenopei in qualche giocata non sono precisi agendo anche con qualche palla lunga, trovano il loro varco giusto varie volte sulla sinistra.

Vanno vicini al gol con Milik che coglie la traversa e Callejon mette alto di testa, i giallorossi finalmente si vedono da parte della porta difesa da Meret e Pellegrini mette largo di un soffio.

Insigne apre la ripresa con una palla cross messa in angolo dall’estremo capitolino, Callejon mette a frutto il buon gioco dei partenopei fatto fino a quel momento, un breve appannamento partenopeo da il là a Mkhitaryan per portare momentaneamente la Lupa al pareggio.

Le squadre si allungano, e quella di ringhio torna a “ringhiare” con un destro a giro perfetto, imparabile per Pau Lopez.

Gli azzurri portano una vittoria in porto dopo tutto quello che di buono hanno costruito, ma anche non senza aggiustare qualcosa ed appaiono i romani in classifica.

La cronaca della partita e l’intervista a Gattuso sono tratte da tuttonapoli.net

Napoli-Roma 2-1 (54′ Callejon, 60′ Mkhitaryan, 82′ Insigne): è finita! Gli azzurri agganciano il 5° posto!

Fonte: di Antonio Gaito e Carmine Ubertone

23.40 – E’ FINITA! Il Napoli vince 2-1 contro la Roma! Grande vittoria strameritata degli azzurri che agganciano il quinto posto della Roma a quota 48 punti. Decisivo l’eurogol del capitano Lorenzo Insigne.

94′ – Si riparte. Ultimi scampoli di partita

92′ – Gioco fermo, Di Lorenzo dopo uno scontro di gioco con Ibanez è a terra dolorante

90′ – Iniziativa personale di Zielinski, che arriva al tiro: conclusione deviata, palla in angolo.

89′ – Ci saranno 4 minuti di recupero

86′ – Cambio per il Napoli, esce Fabian Ruiz, dentro Elmas

85′ – GOL ANNULLATO A DI LORENZO! L’ex Empoli insacca di testa, ma sul cross la sua posizione di partenza è irregolare: si resta sul 2-1.

84′ – MERTENS! Palla in verticale per Lozano, bravo a fare da sponda per Mertens. Il numero 14 incrocia il mancino da buona posizione, Pau Lopez ha un buon riflesso e devia a lato.

82′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! INSIGNE! Mertens prova a mettere al centro, palla deviata che si dirige sui piedi di Insigne, sul vertice dell’area. Il numero 24 converge al centro e scarico un destro a giro perfetto, imparabile per Pau Lopez!

80′ – Cristante commette un fallo tattico e si becca l’ammonizione.

78′ – MARIO RUI! Uno-due in area tra Mario Rui e Zielinski: conclusione del portoghese da distanza ravvicinata, Pau Lopez respinge.

77′ – Qualche problemino fisico per Maksimovic dopo un colpo rimediato: nulla di grave per il serbo

75′ – Cambio per la Roma: esce Pellegrini, dentro Cristante

74′ – Veretout ammonito. Brutto fallo su Mertens!

73′ – Squadre molto più lunghe in questa fase di partita. Potrebbe beneficiarne lo spettacolo.

71′ – Bella combinazione tra Lozano e Mertens. Calcia il belga, ma Ibanez rimpalla la conclusione.

70′ – Altri cambi per Gattuso: esce Callejon, dentro Lozano. Esce Demme, dentro Lobotka

68′ – Tentativo di Mkhitaryan dai trenta metri: conclusione velenosa, Meret la blocca in due tempi.

67′ – Apertura per Callejon, che mette subito forte e basso al centro. Fazio in spaccata ribatte via

66′ – Primo cambio nella Roma: esce Kluivert, entra Zaniolo

65′ – Ammonito Mancini! Brutto fallo su ripartenza di Insigne

63′ – Doppio cambio per il Napoli: esce Milik, dentro Mertens. Esce Manolas, dentro Maksimovic

60′ – GOL ROMA! MKHITARYAN! Contropiede della Roma. Mkhitaryan va in progressione, Di Lorenzo temporeggia troppo e l’armeno scarica il destro dai venti metri: palla sul primo palo, Meret non ci arriva ed è 1-1!

58′ – FABIAN! Grande conclusione di destro dello spagnolo, palla che accarezza l’incrocio

56′ – Palla in profondità per Zielinski, scattato in posizione dubbia: il tiro dell’ex Empoli è preda di Pau Lopez

54′ – GOOOOOOOOOOOOOL! CALLEJON! Pennellata di Mario Rui, solito taglio dello spagnolo che colpisce al volo alle spalle della difesa giallorossa. Stavolta Pau Lopez non può nulla. Napoli in vantaggio!

52′ – Bel filtrante di Insigne per Zielinski. Chiude in rimessa laterale Fazio

50′ – Il Napoli adesso fa girare il pallone, in attesa di trovare gli spazi giusti.

48′ – Koulibaly viene ammonito! Tackle su Dzeko che costa il giallo all’azzurro

47′ – INSIGNE! Zielinski apre su Insigne, che fa partire un cross che diventa un tiro: Pau Lopez fa due passetti indietro e devia sopra la traversa.

22.50 – SI RIPARTE! Iniziata la ripresa!

22.34 – Finisce il primo tempo! Partita molto piacevole al San Paolo, tante occasioni da una parte e dall’altra. La chance più ghiotta però è del Napoli con la traversa clamorosa di Milik, da due passi, poi, Callejon non è riuscito a gonfiare la rete. Finisce così la prima frazione, è 0-0.

45′ – Ci sarà 1 minuto di recupero

44′ – ZIELINSKI! Che giocata di Fabian! Lo spagnolo manda al bar due giallorossi, palla dietro a Zielinski che calcia alto

43′ – Schema da angolo per il Napoli. Bel cross di Mario Rui, palla leggermente lunga per Manolas

41′ – PELLEGRINI! Dal lato corto dell’area del Napoli Spinazzola fa partire un cross basso, che Spinazzola raccoglie in qualche modo sul secondo palo. A sua volta centra l’ex Chelsea, all’indietro per Pellegrini: la deviazione di quest’ultimo termina fuori di un soffio.

40′ – MILIK! Ancora il polacco vicino al gol. Uno-due con Insigne. Da dentro l’area di rigore calcia in precario equilibrio, bravo Pau Lopez a respingere

38′ – Buona ripartenza della Roma, col solito Spinazzola che spinge a sinistra. Uno contro uno con Di Lorenzo, poi il cross rasoterra al centro. Bella la copertura di Insigne in ripiegamento difensivo.

36′ – Buona azione del Napoli. Fabian cambia gioco per Insigne, il capitano si accentra e calcia, ma il tiro viene deviato e finisce sui piedi di Demme. L’ex Lipsia prova il tiro al volo dai 30 metri, palla che esce a lato

33′ – DUPLICE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Mario Rui disegna un cross perfetto per la testa di Milik, il polacco colpisce e trova un’incredibile traversa. Il pallone rimbalza sulla testa di Callejon che incredibilmente mette alto

31′ – Dzeko porta palla, poi allarga verso Spinazzola. Cross profondo e sponda al centro, Meret esce e anticipa tutti.

29′ – Primo cambio nella Roma: esce Smalling per infortunio, entra Fazio

26′ – CALLEJON! Che occasione per lo spagnolo! Smalling sbaglia tutto, Insigne ne approfitta e serve lo spagnolo che erra nel controllo e si allarga. E’ costretto poi a mettere al centro, ma Smalling intuisce tutto.

24′ – Napoli in affanno. Buon momento per la Roma che sta mettendo in difficoltà la retroguardia azzurra

23′ – PELLEGRINI! Roma pericolosa con il suo centrocampista. Dzeko vince un duello aereo con Koulibaly, palla che arriva a Pellegrini che calcia dai 25 metri. Decisiva la deviazione di Manolas

20′ – Mario Rui appoggia a Insigne, venuto incontro al terzino: sventagliata profonda di prima del capitano a cercare Zielinski. Buona la chiusura di Smalling.

19′ – Adesso la Roma rimette la testa fuori. Cross per Mkhitaryan, che calcia al volo, schiacciando la sfera: Koulibaly ribatte via di testa.

18′ – Imbucata in area per Dzeko, contrastato bene da Koulibaly, aiutato anche dal raddoppio di Demme.

16′ – Il Napoli adesso sta facendo la partita. La Roma non esce dalla propria metà campo.

14′ – ZIELINSKI! Ancora il Napoli pericolosissimo! Mario Rui disegna un lancio che il polacco controlla in modo sublime Piotr, a tu per tu, con Pau Lopez colpisce il portiere giallorosso. La sfera arriva a Insigne, che tenta il pallonetto: blocca ancora il portiere giallorosso.

12′ – FABIAN! Bella azione del Napoli e che giocata dello spagnolo: finta in area e conclusione da buona posizione, ma Pau Lopez respinge in angolo.

11′ – Bella sventagliata di Zielinski a cercare il taglio di Callejon. Lo spagnolo, in estirada, non riesce a colpire bene il pallone. Blocca Pau Lopez

10′ – Squadre cortissime. In questo momento a farla da padrone è il pressing

9′ – Mario Rui guadagna un fallo a centrocampo. Ammonito Pellegrini

8′ – Pau Lopez rischia sul pressing di Milik: si disfa del pallone giusto in tempo a due passi dalla porta.

6′ – Di Lorenzo sbaglia un passaggio semplice, Demme va in contrasto in tackle per recuperare all’errore del compagno e commette fallo. L’ex Lispia ammonito, salterà la prossima sfida

4′ – Dagli sviluppi della punizione, mischia nell’area di rigore della Roma. La palla finisce sul fondo con un nulla di fatto

3′ – Milik pressa con decisione Smalling, gli ruba palla e guadagna un buon calcio di punizione

21.47 – PARTITI! E’ iniziata Napoli-Roma

Gattuso in conferenza: “Molti resteranno, finiamo bene e costruiamo mentalità vincente! Non ricordo parate di Meret…”

di Antonio Gaito

Il Napoli batte la Roma con la rete di Lorenzo Insigne al San Paolo e torna alla vittoria dopo la sconfitta di Bergamo. A breve il commento in conferenza stampa di Rino Gattuso.

Vittoria cercata e trovata… “Complimenti innanzitutto alla Roma. È stata una gara vera, a Bergamo nel secondo tempo ci siamo persi in chiacchiere. Ora invece abbiamo fatto la gara giusta.

Nota dolente il gol preso in contropiede. “Sì, non ricordo parate di Meret. Potevamo evitarlo quel gol, quando porti tanti giocatori in attacco può succedere. Dobbiamo essere più attenti”.

Cosa bisogna fare per arrivare al meglio alla sfida al Barcellona? “Manca più di un mese, dobbiamo pensare a finire bene il campionato. Mi interessa la mentalità, giocare bene le partite. Molti resteranno anche l’anno prossimo, bisogna costruire una mentalità vincente”.

Nel tuo Napoli in tanti sono tornati protagonisti? “Credo che questo sia un merito dei ragazzi, che hanno mostrato grande disponibilità alle indicazioni del mio staff”.

