Napoli – “Resilienza 2.0” sabato 11 luglio alle ore 21:00 all’Arena Flegra.

Massimiliano Gallo torna in scena dopo il lockdown con lo spettacolo “Resilienza 2.0” sabato 11 luglio alle ore 21:00 all’Arena Flegra. Lo fa con il suo stile ironico convinto che questo dramma si possa raccontare attraverso una riflessione comica e pungente dei fatti. Il pubblico rivivrà insieme al celebre attore napoletano interprete di “Fortapàsc”, “Per amor vostro” e “Pinocchio” di Garrone, per citare solo alcune delle sue interpretazioni, i momenti della quarantena: le paure, la noia, l’immobilità, la voglia di evadere, le lezioni online, la palestra fatta in casa. Lo spettacolo di Gallo fa parte della rassegna estiva dell’Arena Flegrea, “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme” organizzata e voluta dal patron del Teatro Troisi e imprenditore dello spettacolo, Pino Oliva, con la società “Che spettacolo”, la kermesse che vanta il Patrocinio del Comune di Napoli e un media partner come Radio Kiss Kiss Napoli, fino al 12 settembre intenderà dare un preciso segnale di ripresa dopo il terribile stop dovuto alla pandemia. Unico spazio in città che con il suoi 6.600 posti disponibili può assicurare nel rispetto delle restrizioni una capienza di oltre 2700 spettatori per evento.

a cura di Luigi De Rosa

(nella foto d’archivio, l’attore Massiliano Gallo)